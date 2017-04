Новости «Парк-отель Измайлово» вновь открылся под брендом Park Inn by Radisson Открытый два года назад как первый отель известной турецкой сети Dedeman, «Park Inn by Radisson Измайлово» начал новую жизнь под международным брендом.

Вчера было официально объявлено об открытии в столице нового отеля «Park Inn by Radisson Измайлово». Таким образом, на сегодняшний день Carlson Rezidor Hotel Group представлена в Москве и Московской области уже восемью отелями, а Park Inn by Radisson в Измайлово стал 36-м по счету отелем компании Rezidor в России, портфолио компании насчитывает более 9800 номеров на всей территории страны. Напомним, что официальное открытие этого отеля под брендом Dedeman Hotels&Resorts International состоялось 27 мая 2015 года. «Дедеман Парк Измайлово» стал первым отелем известной турецкой сети Dedeman, вышедшим на российский рынок. Под этим названием он успешно функционировал более полугода, однако в конце минувшего года на фоне тогдашнего обострения турецко-российских отношений компания Dedeman вынуждена была уйти из нашей страны. После этого он продолжил работу под самостоятельным управлением и именем «Парк-отель «Измайлово» Park Inn by Radisson Измайлово в Москве построен компанией ЗАО «МонолитКапиталСтрой» и расположен рядом с живописным парком Измайлово. Отель находится в пешей доступности от метро, а также предоставляет своим гостям бесплатный шаттл-сервис до метро, что позволит комфортно добираться до основных бизнес центров и туристических достопримечательностей Москвы. «Мы очень рады открыть двери нового четвертого отеля под брендом Park Inn by Radisson в Москве и области укрепляя тем самым позицию лидера в России, СНГ и странах Балтии, - отмечает Мишель Сталпорт, региональный вице-президент The Rezidor Hotel Group в России и Восточной Европе. По его словам, «Мы уверены в большом потенциале отелей среднего ценового сегмента в России и других ключевых восточноевропейских столицах. Мы также благодарны владельцам – г-ну Ахмаду Дубару и компании«МонолитКапиталСтрой», за их выбор Carlson Rezidor Hotel Group в качестве партнера для дальнейшего развития бизнеса в Москве, и с нетерпением ждем возможности на практике продемонстрировать успешную работу философии гостеприимства «Добавляя красок в жизнь» для путешественников со всего мира». В отеле на 109 номеров сочетаются стильный декор и наличие всех необходимых удобств для комфортного и счастливого пребывания. Park Cafе and Terrace, а также Park Bar обеспечивают гостей свежей, здоровой едой и напитками в течение всего дня. Конференц-пространство площадью 124 кв. м. может стать прекрасным местом для рабочих и дружеских встреч в столице России. Кроме того, гости смогут бесплатно воспользоваться услугами фитнес-центра отеля. Park Inn by Radisson бесплатно предоставляет доступ к высокоскоростному WiFi на всей территории отеля. Генеральный менеджер Park Inn by Radisson Измайлово добавляет: «Моя команда и я гордимся возможностью открыть двери нового Park Inn by Radisson в Москве и продемонстрировать наш дружелюбный и позитивный бренд, а также обеспечивать сервис по международным стандартам гостеприимства». /TOURBUS.RU

