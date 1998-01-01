Новости Горячие новости "Турпомощь" просит правительство отменить взносы в резервный фонд в 2018 году/ Турист из России пропал на кипрском курорте Айя-Напа/ Власти Бангкока планируют запретить уличную еду в ряде районов

"Турпомощь" просит правительство отменить взносы в резервный фонд в 2018 году Ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" обратится в правительство РФ с просьбой отменить взносы в резервный фонд на 2018 год, такое решение был принято сегодня на общем собрании членов "Турпомощи", - сообщает «Интерфаскс». "Взносы в резервный фонд за 2017 год должны быть внесены до 15 января 2018 года. Но согласно федеральному закону, правительство вправе снять необходимость формирования резервного фонда, если за предшествующий год из него не было выплат. За прошлый год мы не потратили из него ни копейки", — рассказала член наблюдательного совета "Турпомощи", гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Согласно закону, взносы в резервный фонд ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" составляют от 50 до 500 тыс. руб. и зависят от количества туристов, перевезенных компанией. Как ранее сообщил директор ассоциации Александр Осауленко, на настоящий момент резервный фонд насчитывает 365,1 млн руб. Турист из России пропал на кипрском курорте Айя-Напа Полиция Кипра разыскивает 37-летнего россиянина, не вернувшегося в отель, сообщает местная газета Kathimerini. Мужчина приехал на Кипр с родителями и остановился в отеле на курорте Айя-Напа. В среду днем он сказал им, что пойдет в номер. Однако, когда родители пришли в отель, они не обнаружили там сына. Поиски на территории гостиницы также не дали результатов. Мать пропавшего россиянина заявила, что у него есть проблемы с памятью, пишет издание. В настоящее время полиция подключилась к поискам российского туриста. Власти Бангкока планируют запретить уличную еду в ряде районов Власти Бангкока объявили о планах очистить город от прилавков с уличной едой, однако запрет коснется не всех торговцев и районов столицы Таиланда, сообщает местная газета Bangkok Post. Ранее власти Бангкока сообщили, что намерены убрать с улиц города все прилавки с едой. Такие меры планируется предпринять в рамках кампании по очищению города, которая проводится уже в течение двух лет. Как пишет издание, именно это решение вызвало критику по ряду причин. С одной стороны, лавки с едой давно стали частью "городского колорита" и привлекают туристов не хуже других достопримечательностей. Например, в прошлом месяце Бангкок был признан лучшим городом с уличной едой в рейтинге CNN уже второй год подряд. В итоге, после длительного обсуждения, в Бангкоке было решено сохранить ряд зон, где останутся прилавки с едой. По данным Bangkok Post, это будут места на популярных у иностранных туристов улицах Khao San Road и Yaowarat Road. Такое решение было принято, чтобы сохранить туристическую привлекательность столицы. Однако действия властей вызвали критику еще и потому, что местные жители с низким уровнем доходов лишатся доступной по цене еды, и этот вопрос пока остается открытым. /TOURBUS.RU



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