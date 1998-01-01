Союз турагентств и Альянс турагентств выразили совместное недовольство новыми типовыми формами о реализации турпродукта

Авторы совместного обращения считают, что в нынешнем виде применять новый документ невозможно и обвиняют ряд туроператоров в его лоббировании

Две ведущие ассоциации российского турагентского рынка - Союз туристических агентств (СТА) и «Альянс туристических агентств (АТА) передали в нашу редакцию совместное открытое обращение в регулирующие туротрасль органы исполнительной власти с целью получения разъяснений по важнейшему для турагентского бизнеса документу, который вызвал неоднозначную реакцию, – новой типовой форме договора о реализации турпродукта.

Напомним, что этим документом вместо "примерных форм" введены две "типовые формы" договора о реализации туристского продукта – для договора между туроператором и туристом и между турагентом и туристом. Формы являются обязательными для туроператоров и турагентов в части соблюдения существенных условий договора.

При этом их разрешается дополнять их в части конкретизации каких-либо специфических свойств турпродукта.

Отметим, что данное обращение – первое совместное заявление двух ассоциаций, которые ранее часто занимали противоположные позиции относительно законодательных нововведений – например по вопросу необходимостипояволения Реестра турагентств.

Как отмечают авторы письма « Мы полагаем, что применение данной формы договора может повлечь негативную судебную практику для турагентов, так как формулировки, прописанные в договоре, позволят в судебных спорах перекладывать всю ответственность за неисполнение договорных обязательств, касающихся ответственности туроператора, непосредственно на турагента».

В частности, в документе отмечается: «Мы считаем, что установленная форма договора противоречит действующему законодательству РФ, а именно Федеральному закону №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Так, в ст. 9 закона 132-ФЗ установлено, что «Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком».

Однако в предложенной Министерством культуры типовой форме исполнителем по договору является турагент, а пункт 1.1. договора гласит, что «В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, сформированный Туроператором, по договору о реализации туристсткого продукта…». А пунктом 3.1. типовой формы договора установлено, что «Исполнитель обязан оказать все услуги, входящие в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц….».

Таким образом, в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения туроператором своих обязательств перед туристом, ответственность будет возложена на турагента, что противоречит Федеральному закону №132-ФЗ».

Как говорят авторы письма, «Мы полагаем, что применение данной формы договора может повлечь негативную судебную практику для турагентов, т.к. формулировки, прописанные в договоре, позволят в судебных спорах перекладывать всю ответственность за неисполнение договорных обязательств, касающихся ответственности туроператора, непосредственно на турагента.

И здесь усматривается заинтересованность туроператорских компаний в лоббировании данного документа с целью перекладывания, а скорее намеренного «размывания» туроператорами ответственности за качество оказания услуг, входящих в турпродукт.

Кроме того, мы считаем, что данная типовая форма договора может послужить пусковым механизмом для начала тотальных проверок турагентов Роспотребнадзором на предмет ее применения, а также исполнения всех изложенных в договоре пунктов.

«Мы настаиваем, что исполнять типовую форму договора в существующей редакции невозможно, и просим дать разъяснения по трактованию документа – является ли типовая форма договора рекомендованной к применению или обязательной к применению турагентами?

Выступаем с инициативой о доработке данного документа с учетом профессиональных мнений и оценок экспертов турагентского сообщества», - говорится в заключении письма.

Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заняла противоположную позицию в отношении новых правил. В частности, там заявили, что «новые формы облегчат работу и минимизируют проблемы при проверках тем компаниям, которые не имеют возможности привлекать на постоянной основе юриста к составлению и проверке договоров. С нововведением будет проще проводить проверки и выявлять нарушения в договорах с потребителями».

/TOURBUS.RU