Новости Дмитрий Медведев предложил два пути решения проблемы хостелов Эксперты считают, что выполнить новые правила размещения хостелов отельерам будет не очень сложно

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления перед Госдумой рассказал о двух возможных способах решения проблемы с хостелами. По словам главы правительства, можно разрешить создавать мини-гостиницы только на первых этажах многоквартирных домов с собственным входом и выходом, как в случае с магазинами в таких зданиях. Второй вариант является более трудным, отметил Медведев. Речь идет о получении письменного разрешения от всех жильцов дома на размещение там гостиницы. «Вот если владельцы хостела убедят, что это так нужно и важно, и получат на это согласие, тогда, наверное, на это тоже можно пойти», — считает премьер. Глава правительства добавил, что не предвосхищает новые законодательные инициативы, а лишь приводит примеры путей решения вопроса. Премьер сказал, что власти заинтересованы в росте числа мест в отелях, в том числе и в бюджетных объектах размещения. «Но что абсолютно недопустимо — когда подобного рода гостиницы создаются на пятом этаже десятиэтажного дома. Это просто безобразие. И этому нужно поставить заслон, имею в виду специальное регулирование», — пояснил он. Напомним, что в марте депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев разработали законопроект о легализации хостелов в жилых домах. Они подготовили соответствующие поправки в Жилищный кодекс. Ранее, в мае 2016 года, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах. Второе чтение документ пока не прошел. Отметим, что, как было заявлено на недавно состоявшемся «круглом столе» в Фонде имущества Санкт-Петербурга, в 2017 году город намерен выставить на продажу не менее 150 нежилых помещений с целью реализации в них проектов по созданию хостелов и мини-гостиниц. При этом позиция питерских властей остается неизменной: они и впредь намерены отстаивать право предпринимателей на организацию нужных туристам объектов. Однако акцент все же будет сделан на проектах, находящихся вне жилого фонда. Сергей Зайцев, заместитель главы Центрального района Петербурга, в связи с этим отметил: «До настоящего времени процесс организации хостелов и других малых средств размещения в жилых домах полностью не регламентирован, и это вызывает массу проблем как у желающих их основать, так и у жильцов. Факт налицо: есть как вполне благополучные объекты, живущие с соседями в полном согласии, так и случаи, когда жильцы соседних квартир просто засыпают нас и все вышестоящие инстанции жалобами на грязь, шум и т. д. Правовая неопределенность уже ведет к тому, что вместо объектов размещения арендаторы или владельцы помещений организуют… кальянные. Просто потому, что при этом они имеют меньше проблем с соседями». Илья Жинкин, заместитель генерального директора Фонда имущества Санкт-Петербурга, считает, что «в основном, на торги предполагается выставлять помещения, расположенные на первых этажах зданий - там, где есть возможность обустроить отдельный вход в дом и не мешать соседям. При этом несколько десятков объектов уже показаны потенциальным инвесторам, а к концу второго квартала 2017-го в Петербурге будет опубликован весь перечень годных под устройство хостелов и мини-отелей помещений. По предварительным оценкам, в него войдут 150-200 объектов. Причем максимум срока аренды (10 лет, с правом пролонгации) станут предлагать только на условии создания объекта размещения, а не чего-то еще». Наконец, Яна Окунева, президент ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов», считает, что, «согласно новым поправкам, для существования хостела достаточно наличия решения общего собрания жильцов, принятого простым большинством голосов (а не 2/3 собственников, как было раньше), а также отсутствия возражений собственников квартир, примыкающих к хостелу или мини-отелю. Для того, чтобы провести собрание, дается целый год. Для организаторов объектов, которые прошли обязательную классификацию, работают цивилизованно, предоставляют качественные услуги и дружат с соседями, не составит труда в течение года обсудить с ними детали и получить необходимое решение общего собрания». /TOURBUS.RU

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