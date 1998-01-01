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В Таиланде собираются начать принимать карты «Мир»/ «Якутия» полетит еще в один город Южной Кореи/ Туристический автобус протаранил магазин на Пхукете

Прием карт "Мир" может быть обеспечен в Таиланде

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев и глава тайского Kasikornbank Преди Даочай обсудили организацию приема карт "Мир" на территории королевства, следует из пресс-релиза НСПК.

Участники встречи обговорили перспективы сотрудничества в сфере интеграции платежных инфраструктур России и Таиланда. Как говорится в пресс-релизе НСПК, одним из приоритетных направлений работы системы в 2017-2020 годах является международное развитие и прямой прием карт "Мир" в других странах, особенно в тех, которые пользуются большой популярностью у российских туристов.

Г-н Комлев на встрече отметил, что в 2016 году Таиланд посетило более миллиона граждан РФ. "Обеспечение приема карт "Мир" в Таиланде позволит упростить процесс оплаты для туристов", — указано в сообщении НСПК.

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором системы "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года.

Авиакомпания "Якутия" в мае начнет выполнять чартерные рейсы в южнокорейский Янъян

Чартерные рейсы из Владивостока в Янъян (Южная Корея) начнет выполнять с 3 мая авиакомпания "Якутия", следует из расписания на сайте аэропорта "Владивосток".

Полеты будут выполняться еженедельно по средам на лайнере Sukhoi Superjet 100.

В начале апреля авиакомпания "Якутия" начала выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Чхонджу (Южная Корея).

Из Владивостока в летнем сезоне ежедневно выполняется от 4 до 6 рейсов в Южную Корею.

В 2016 году пассажиропоток из аэропорта Владивосток на южнокорейском направлении вырос на 18% относительно 2015 года.

Янъян — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. Янъянский аэропорт обслуживает внутренние рейсы.

Туристический автобус без водителя протаранил магазин на Пхукете

Оставленный без присмотра автобус с несколькими туристами врезался в здание магазина в Чалонге (Пхукет, Таиланд), сообщает портал "Новости Пхукета".

Авария произошла на улице Soi Chaofa 69 в Чалонге. По словам водителя автобуса, он высадил группу китайских туристов у магазина Royal Paragon, после чего вышел пообщаться с другими водителями, оставив автобус с заглушенным мотором и включенной передачей.

Уклон дороги в месте парковки был небольшим и не вызвал у него опасения. Однако автобус покатился по дороге, проехал около 80 метров, зацепил грузовик и мотоцикл, а затем врезался в здание магазина.

Водитель отметил, что, когда он покидал автобус, в салоне еще находилось несколько туристов. Однако после аварии никого из пассажиров внутри уже не было. Водитель предположил, что кто-то решил побаловаться с рычагом переключения передач, и автобус поехал из-за этого.

/TOURBUS.RU