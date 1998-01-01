Новости Workshop «Турбизнес» собрал профессионалов туризма Северной столицы Десятки специалистов туризма приняли участие в сегодняшних семинарах, мастер-классах и деловых встречах, которые прошли в самом центре Санкт-Петербурга

Более сотни специалистов, представляющих агентские и операторские компании города на Неве, приняли участие в семинарах и рабочих встречах, состоявшихся сегодня на конференц-площадке петербургского отеля Corinthia Hotel St. Petersburg. Программа делового события оказалась весьма насыщенной, поскольку в ней нашлось место как многочисленным презентациям компаний-участниц workshop, так и личному общению специалистов. Причем интерес к встрече проявили и компании, ориентированные на организацию внутреннего туризма («Профкурорт», «Мультитур» и другие), и занятые выездным отдыхом («Ванд», Mouzenidis Travel), а также специализированные операторы («ВодоходЪ»), отечественные и зарубежные объекты размещения («Дагомыс», «Измайлово», Adrian Hoteles и пр.). Рассказывая о предлагаемых услугах, участники деловой встречи старались сосредоточиться на деталях, а питерские специалисты не стеснялись задавать уточняющие вопросы. К примеру, интересовались возможностью «прямой» перевозки клиентов из Петербурга на курорты Словении, чистотой пляжей Анапы или качеством дорог в регионе Кавказских Минеральных Вод. Большой интерес собравшихся вызвали и оценки экспертов на предстоящий сезон, которые оказались несколько разными. «Сейчас уже очевидно, что внутренний «пляжный» туризм ждут испытания, поскольку российским курортам пока сложно конкурировать на равных по цене и качеству с зарубежными, - считает ведущий специалист отдела внутреннего туризма компании «Профкурорт» Ирина Романенко. – А вот в санаторно-курортной сфере отток за рубеж вряд ли произойдет: эта отрасль, несмотря на существующие проблемы, остается абсолютно конкурентоспособной. И к тому же работает круглогодично». Вместе с тем представители объектов размещения на российском Юге не склонны сгущать краски. «Да, какое-то снижение турпотока в Краснодарский край вероятно, однако оно затронет далеко не все гостиницы, - считает заместитель начальника отдела продаж оздоровительного комплекса «Дагомыс» Константин Сыч. – У нас, к примеру, номера продаются вполне успешно и с большой глубиной – есть даже бронирования на октябрь-ноябрь этого года. Поэтому ситуация во многом будет носить индивидуальный характер: кто окажется более гибок и быстрее среагирует на изменение рыночной ситуации – то и выиграет». В свою очередь, специалисты, представляющие зарубежные курорты, отмечают рост интереса со стороны россиян. «Мы фиксируем значительное повышение спроса от российских клиентов, - замечает представитель «Терме KRKA» Светлана Ипатова. – Причем с их стороны востребованы как типичные «массовые» услуги, так и специализированные». Как считают многие эксперты, представляющие зарубежные курорты, отели и здравницы, первопричиной роста объемов продаж в России стало повышение курса рубля. В целом очередная встреча в рамках серии workshop «Турбизнеса» оказалась плодотворной: в большинстве случаев довольны оказались и участники, и посетители. Некоторое неудобство вызвало разве что параллельное проведение семинаров и личных встреч: часть посетителей просто не успевала одновременно слушать интересные им выступления и встречаться с партнерами по бизнесу. /TOURBUS.RU Напоминаем, что на этой неделе workshop «Турбизнес» пройдет также в Архангельске, Мурманске и Минске, а на следующей неделе большое весеннее профессиональное роуд-шоу завершится посещением столиц трех республик Закавказья. Зарегистрироваться для участия в деловых мероприятиях можно ЗДЕСЬ.

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