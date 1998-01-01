Новости Власти Сочи утверждают, что цены в отелях курорта практически не повысились Туроператоры комментируют изменение стоимости проживания в сочинских гостиницах в наступающем сезоне

Власти Сочи опровергли информацию о повышении цен на размещение в отелях города-курорта почти на 20%, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта в среду. По словам собеседника агентства, проверка показала, что из 1,7 тыс. сочинских объектов размещения повышение цен на услуги зафиксированы только в 17 из них. "С руководителями отелей проведена разъяснительная работа, даны рекомендации о понижении стоимости на услуги", — добавили в администрации. В пресс-службе подчеркнули, что значительного повышения цен на размещение в гостиницах Сочи в этом сезоне не будет. "Есть небольшой рост в 5-7%, но это связано с инфляцией, подорожанием цен на продукты, бензин, другие товары", — сообщили в пресс-службе. Отметим, что как сообщили вчера в АТОР, стимость проживания в средствах размещения Сочи летом 2017 года, по прогнозам экспертов, вырастет в пределах 15%. Ранее ряд СМИ сообщили о предстоящем 30-процентном скачке цен на отели курорта. Такой вывод был сделан на основе данных одной из систем онлайн-бронирования отелей. Как полагают эксперты АТОР, для лета 2017 года ситуация с повышением цен менее критична, чем это выглядит по мартовским данным сервисов онлайн-бронирования. В пресс-службе туроператора «TUI Россия» между тем сообщили о повышении цен по отелям в Сочи в среднем на 15% в сезоне лето-2017. В Coral Travel также отметили, что в этом сезоне объекты в Сочи, с которыми работает компания, подняли цены на максимум на 10-15%. Глава туроператора "Мультитур" Дмитрий Шаров рассказал, что в среднем подорожание отелей Сочи в этом сезоне оценивается в пределах 7-12 Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нами отметил, что «По проданным путевкам на сегодняшний день рост составляет 12%. Да, есть отели, которые повысили цены на 20%, но в общей массе их влияние не велико. Основные продажи еще не начались и пока туристы не заметили этот рост, все самое интересное еще впереди. Я верю, что рынок сам расставит все на свои места, а именно бюджетные отели будут активно бронироваться, а отели, которые заметно повысили цены, будут стоять полупустыми». Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также отметил: «Мы, практики, даже в кошмарном сне не можем себе представить, чтобы сочинские отели на фоне агрессивной маркетинговой политики зарубежных курортов, могли позволить себе заметно увеличивать цены. Возможно, какие-то очень популярные средства размещения на какой-то период и повысят цены, но это не будет массовой историей. Рынок сейчас меняется каждый 3-4 дня, сочинские отельеры, видя как ведут себя зарубежные курорты, не повышают цены, а напротив пытаются пересмотреть цены в сторону того, чтобы дать российским туристам преференции». Отметим также, что как сообщил нам сегодня генеральный директор компании Biletix Александр Сизинцев, «Продажи авиабилетов в Сочи на период майских праздников с 1 по 10 мая выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, Сочи сохраняет свою популярность среди российских туристов, несмотря на «открытие» Турции. При этом стоимость авиабилетов в Сочи из городов России на период майских праздников снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, с учетом раннего бронирования, цена на перелет в Сочи туда-обратно на предстоящие праздники составила 5 760 рублей, что на 33% ниже показателя прошлого года (8 565 рублей). На данный момент стоимость авиабилетов в Сочи туда-обратно начинается от 8 тыс. рублей». /TOURBUS.RU

Теги: Cочи, Черное море, Краснодарский край, Летний сезон-2017, Морской отдых, Внутренний туризм Назад к списку новостей

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