Новости Выяснилось, на что туристы готовы пойти ради экологичности своего отдыха Компания Booking.com предоставила нашему порталу исследование тенденций устойчивого развития туризма в 2017 году

Ко Дню Земли, который будет отмечаться во всем мире 22 апреля, компания Booking.com опубликовала результаты своего исследования по устойчивому туризму. Исследование проводилось в 11 странах, количество респондентов в каждой стране — более 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Все респонденты совершили хотя бы одну поездку в 2016 году и планировали хотя бы одно путешествие в 2017 году. Как напомнили в компании, ООН объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма. По данным Booking.com эта сфера становится более важной как для объектов размещений, так и для путешественников. Термин «устойчивый туризм» можно понимать по-разному, но роль объектов размещения в нем ясна. Они должны помогать путешественникам поддерживать туристическое направление и снижать отрицательное воздействие на окружающую среду. Исследование Booking.com показало: 56% людей считают, что устойчивый туризм подразумевает проживание в экологичном жилье. Для 38% это значит реже менять полотенца и постельное белье — и тем самым экономить воду. А для 35% — экономить туалетные принадлежности (шампунь, мыло, зубные щетки, бритвы и т. п.).

Количество путешественников, останавливающихся в «зеленых» объектах размещения, в этом году может увеличиться вдвое. Такое желание выразили 65% опрошенных. Для сравнения: в прошлом году в подобных объектах останавливалась только треть туристов (34%). Кроме того, 68% путешественников с большей вероятностью выберут экологичное жилье. Это имеет особенное значение для путешественников из Китая (93%), Бразилии (83%) и Испании (80%). Почти 80% респондентов при выборе транспорта задумываются о его влиянии на окружающую среду. 43% стараются пользоваться общественным транспортом, 42% — как можно больше передвигаться пешком или на велосипеде, а 18% — меньше летать, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Большинство путешественников готово отказаться от роскоши в пользу экологичности. Так, 94% опрошенных выберут жилье, где используют энергосберегающие лампы, 89% — где отопление и кондиционер работают только в присутствии человека, а 80% — где установлены душевые насадки с ограничением расхода воды. Только 5% опрошенных считают, что путешествовать по правилам устойчивого туризма — это легко. При этом 46% людей считают, что им это все-таки удается. За последний год сторонников «экологичного» туризма стало больше в Италии, Германии и Китае, и меньше в Австралии, Бразилии, Японии и США. Ниже список особенностей экологичного жилья, которые учитывают в первую очередь. На что путешественники согласны ради поддержания экологии Энергосберегающие лампы 94% Отопление/кондиционер, работающие только в присутствии человека 89% Душевые насадки с ограничением расхода воды 80% Туалетная бумага из переработанного сырья 79% Более редкая замена туалетных принадлежностей 79% Более редкая замена полотенец и постельного белья 75% Более дорогие местные продукты 64% /TOURBUS.RU

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