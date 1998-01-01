|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
19 апреля
Выяснилось, на что туристы готовы пойти ради экологичности своего отдыха
Компания Booking.com предоставила нашему порталу исследование тенденций устойчивого развития туризма в 2017 году
Ко Дню Земли, который будет отмечаться во всем мире 22 апреля, компания Booking.com опубликовала результаты своего исследования по устойчивому туризму.
Исследование проводилось в 11 странах, количество респондентов в каждой стране — более 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Все респонденты совершили хотя бы одну поездку в 2016 году и планировали хотя бы одно путешествие в 2017 году.
Как напомнили в компании, ООН объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма. По данным Booking.com эта сфера становится более важной как для объектов размещений, так и для путешественников.
Термин «устойчивый туризм» можно понимать по-разному, но роль объектов размещения в нем ясна. Они должны помогать путешественникам поддерживать туристическое направление и снижать отрицательное воздействие на окружающую среду. Исследование Booking.com показало: 56% людей считают, что устойчивый туризм подразумевает проживание в экологичном жилье. Для 38% это значит реже менять полотенца и постельное белье — и тем самым экономить воду. А для 35% — экономить туалетные принадлежности (шампунь, мыло, зубные щетки, бритвы и т. п.).
Почти 80% респондентов при выборе транспорта задумываются о его влиянии на окружающую среду. 43% стараются пользоваться общественным транспортом, 42% — как можно больше передвигаться пешком или на велосипеде, а 18% — меньше летать, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу.
Большинство путешественников готово отказаться от роскоши в пользу экологичности. Так, 94% опрошенных выберут жилье, где используют энергосберегающие лампы, 89% — где отопление и кондиционер работают только в присутствии человека, а 80% — где установлены душевые насадки с ограничением расхода воды.
Только 5% опрошенных считают, что путешествовать по правилам устойчивого туризма — это легко. При этом 46% людей считают, что им это все-таки удается. За последний год сторонников «экологичного» туризма стало больше в Италии, Германии и Китае, и меньше в Австралии, Бразилии, Японии и США. Ниже список особенностей экологичного жилья, которые учитывают в первую очередь.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72