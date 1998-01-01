Новости Суд удовлетворил иск о взыскании 41,5 млн руб. с сервиса Oktogo.ru По мнению экспертов, причиной банкротства популярного сервиса бронирования отелей стала изменившаяся обстановка на рынке туристических онлайн-услуг

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск фонда "ВЭБ Инновации" (НКО "Фонд-оператор программы финансового содействия инновационным проектам Фонда "Сколково") о взыскании с сервиса Oktogo.ru 41,5 млн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте суда. Суд принял иск фонда "ВЭБ Инновации" о взыскании задолженности по договору займа к сервису онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru 19 января 2017 года. Первоначальные финансовые требования составляли 40,2 млн рублей. В решении суда сообщается об удовлетворении иска полностью, при этом сумма взыскания составляет 41,5 млн рублей, в том числе долг 40 млн рублей, проценты за пользование займом в размере почти 1,5 млн руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 тыс. руб. Напомним, что сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo прекратил работу в феврале 2017 года в связи с финансовыми проблемами и большими долгами, возникшими в условиях резко ухудшившейся рыночной ситуации. Сервис был создан в 2009 году, головной офис компании находился в Санкт-Петербурге. В сентябре 2013 года компания объявила о приобретении одного из старейших в рунете портала о путешествиях Travel.ru, созданного в 1998 году. Основатель и совладелец Oktogo Марина Колесник тогда заявляла, что совместная аудитория двух проектов составляет 3 млн уникальных пользователей ежемесячно, а объединенный сайт станет крупнейшим на рынке онлайн-туризма России. В начале 2015 года польский инвестиционный фонд MCI инвестировал в проект Oktogo/Travel.ru более $5 млн. В январе газета "Ведомости" сообщила, что Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, в котором предупредила о возможной ликвидации компании из-за финансовых проблем. В письме отмечалось, что сложности у компании начались с появлением в 2015 году инвестфонда MCI, который в начале 2016 года принял решение о продаже компании. Летом прошлого года возможность покупки Oktogo рассматривал сервис бронирования авиабилетов OneTwoTrip, но сделка не состоялась. «Очень жаль, что с рынка уходят игроки, которые сделали большой вклад в развитие онлайн-тревел-рынка. Компания Oktogo создала хорошую базу прямых контрактов с российскими отелями и зарекомендовала себя как надежный поставщик гостиничного контента, - отметил ранее в беседе с нами Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR. – Мне не известны конкретные причины прекращения работы ресурса, но очевидно, что снижение выездного потока существенно сократило доходы компании, а «маржинальности» на внутренних направлениях не хватило для поддержания этого бизнеса». «Сервис бронирования отелей Oktogo был запущен и развивался в то время, когда в России самостоятельные путешественники бронировали в онлайне преимущественно зарубежные отели, и доля таких бронирований составляла на тот период не менее 75%, - рассказал нам Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com. – Но на зарубежных направлениях Oktogo не мог полноценно конкурировать с Booking.com. Компания строила свой бизнес, работая с российскими отелями, а потенциал этого сегмента рынка был совсем невысокий. Сейчас соотношение внутреннего и выездного туризма зеркально изменилось. Сегмент рынка, в котором все это время работал Oktogo, с точки зрения ведения бизнеса стал гораздо более привлекательным. Например, руководство компании Ostrovok, прямой конкурент Oktogo, заявляет, что в этом году их компания достигнет уровня окупаемости. Они смогли дождаться и удержаться. Oktogo, к сожалению, не смог. Это был смелый проект, которому не хватило совсем немного». «В нынешних экономических условиях, если сервис, подобный Oktogo, не имеет стабильной поддержки от инвесторов или не входит в крупный холдинг, то при отсутствии большой лояльной клиентской базы он автоматически оказывается в зоне риска. Рынок очень волатилен, и игроки должны предлагать что-то большее, чем просто низкую цену», - заключил Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Рososhok. /TOURBUS.RU

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