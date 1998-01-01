Европейцы устремились в Грецию. Останутся ли места для нас?

Наши эксперты комментируют оптимистичные прогнозы министра туризма Греции, согласно которым в этом году страна примет до 30 млн туристов

В Греции ожидают, что 2017 год будет лучшим в истории годом греческого туризма. Как заявила министр туризма страны Елена Кунтура, бронирования в Грецию с традиционных и новых рынков в этом году выросли от 15 до 70% по сравнению с объемами прошлого года, сообщает АТОР.

В этом году Грецию могут посетить до 30 млн иностранных туристов. Прогнозируемый рост турпотока, по словам министра, воплощен в реализации новых авиамаршрутов. Так в этом сезоне Греция получит 150 новых авиамаршрутов из стран Европы, Азии и Америки. Региональные аэропорты, включая Кос, Родос, Миконос, Санторини, Корфу, Кефалония, Закинф и Салоники, к уже существующим полетным программам в сезон ожидают 6 тыс. дополнительных рейсов.

В этом контексте г-жа Кунтура особенно подчеркнула активность таких рынков как Россия, Израиль и Ливан по расширению полетных программ.

В то же время в Греции ждут и туристов с дальнемагистральных направлений - в международном аэропорту Афин откроются новые прямые рейсы из Азии, Ближнего Востока и США. По словам министра, в Греции прогнозируют двузначный рост турпотока из этих регионов - только из Индии, исходя из данных визовых центров в этой стране, ожидается 30%-ный рост количества туристов.

Слова греческого министра подтверждают и данные международной компании GfK, по информации которой за первые два месяца этого года рост заказов на туры в Грецию в летний сезон-2017 на немецком рынке составил 59,1%. В начале года Греция была направлением «номер два», уступая популярности только Испании, а точнее, Балеарским островам.

По мнению аналитиков, рост популярности Греции здесь связан с подорожанием отелей в Испании, а также с переориентацией туристов, прежде отдыхавших в Турции. На немецком рынке Турция потеряла 45% по сравнению с объемами прошлого года.

На британском рынке, как и в случае с немецким рынком, Греция на британском рынке – вторая, впереди нее – только Испания.

«Да, действительно, европейские туристы переключились с Турции и арабских стран на европейские курорты, как более безопасные. Туристы из Испании, Франции, Италии массово приобретают туры в Грецию, и как правило европейцы отдыхают в августе, в это время курорты будут испытывать недостаток мест в отелях.

Российские туроператоры подстраховываются и берут жесткие блоки, но ведь на весь объем все равно взять блоки невозможно. Да, спрос со стороны Европы высокий, но и отельный фонд Греции тоже большой, - прокомментировал нам эту новость Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс».

«По нашим прогнозам, российский турпоток достигнет по итогам года прошлогодних результатов. Регионы Греции активно себя продвигают. Если вдруг не хватит мест на Корфу, туристы поедут на Родос- максимально востребованный курорт у европейских туристов, если не Родос, то другие острова, например, Пелопоннес, Халкидики.

Но говорить о большом росте российского турпотока в этом году я бы не стал, поскольку на рынок вернулась Турция, спрос на которую очень высок», - добавил эксперт.

Наталья Минорская, менеджер по направлению Греция компании «Ванд», также указывает на рост спроса со европейских туристов и «как следствие на нехватку мест в отелях для российских туристов, которые в этом году бронируют туры в Грецию также активно, как и в прошлом. Многие отели уже «встали на стоп», даже на осенний период в некоторых отелях нет мест, ряд отелей вообще закрыт для российского рынка. Да, рейсов в Грецию стало больше, а вот что делать с размещением?».

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в свою очередь, рассказал нам , что «по итогам раннего бронирования Греции мы отмечаем рост. Сейчас, полноценно заходя в летний сезон, можно говорить о положительной динамике на направлении, есть прирост по отношению к прошлому году.

Если мы говорим о цене, то Греция стала дороже за счет общего тренда популярности. В этом году избытка перевозки на направлении не ожидается, поэтому нет повода к демпинговым играм. Да, что-то будет «подгорать», но не массово. Но не стоит забывать про главного конкурента Греции Турции, посмотрим, как она отработает».

«Мы видим значительное повышение спроса на Грецию у россиян, несмотря на открытую Турцию, поскольку у этого направления есть «свой» клиент, и мы предлагаем отели с отличным соотношением цена-качество. У нас запланирована полетная программа из Москвы на Крит (Ираклион) с 30 апреля по 1 октября по четвергам и воскресениям и на Родос с 1 июня по 24 сентября. Также в этом году расширили программу на Корфу, будем летать туда по понедельникам и пятницам», - заключила Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора TUI Россия.

/TOURBUS.RU