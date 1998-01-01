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Кorean Air возобновит рейсы из Сеула в Петербург/ Авиакомпания Atlasglobal откроет регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул/ «Победа» уволит сотрудника, не допустившего пассажирку с ребенком-инвалидом на рейс

Кorean Air возобновит рейсы из Сеула в Петербург

Авиакомпания Korean Air (Южная Корея) возобновляет регулярные рейсы между Сеулом и Санкт-Петербургом с 20 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс КЕ930 из Санкт-Петербурга будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из международного аэропорта "Пулково" в 23:00, прибытие в Сеул в 13:40 (13:50 с 1 июня) на следующий день.

Рейс из Сеула КЕ929 будет вылетать в 17:55 (17:45 с 1 октября) и прибывать в Петербург в 21:30 в этот же день. С 13 июня к рейсам во вторник, четверг и воскресенье добавится рейс в пятницу, а с 20 июня – рейс в субботу.

Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330 с тремя классами обслуживания, на 276 кресел.

Минимальная стоимость билета в обе стороны составляет 40 400 рублей.

Пресс-служба подчеркивает, что расписание полетов Korean Air позволит жителям Петербурга совершить путешествие в Денпасар, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну и другие направления с пересадкой в Сеуле.

Авиакомпания Atlasglobal в мае откроет регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул

Турецкая авиакомпания Atlasglobal планирует с мая открыть прямые регулярные рейсы на маршруте Нижний Новгород — Стамбул, говорится в пресс-релизе нижегородского аэропорта Стригино.

Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода в аэропорт Стамбула имени Ататюрка запланирован на 30 мая. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Перевозка пассажиров будет осуществляться на A321. Продажи билетов уже открыты.

"Расписание полетов из "Стригино" на сегодняшний день выстроено так, что аэропорт Стамбула может стать для наших пассажиров не конечной точкой, а узловым портом для полетов в Европу и Азию", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее , турецкий лоукостер Onur Air из-за низкого спроса отказался от регулярных рейсов в Стамбул из Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и Волгограда, которые планировались к открытию весной текущего года. В частности, из Нижнего Новгорода планировалось открыть рейсы с 4 мая и выполнять их трижды в неделю.

Atlasglobal — турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Базируется в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

«Победа» уволит сотрудника, не допустившего пассажирку с ребенком-инвалидом на рейс

Руководство авиакомпании "Победа" в понедельник вечером решило уволить сотрудника, по вине которого произошел инцидент с отказом в посадке на борт пассажирки с ребенком-инвалидом на рейс Москва-Екатеринбург, говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании.

Руководством отмечает, что оно "поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями". В данной ситуации сотрудник "был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля", считает руководство лоукостера.

/TOURBUS.RU