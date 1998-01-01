По уровню туристической безопасности Финляндия оказалась на первом месте, Россия на 109-м

Финляндия стала лидером среди стран мира по уровню безопасности в рейтинге Всемирного экономического форума The Travel and Tourism Competitiveness Report, - сообщает «Интерфакс».

Исследование ВЭФ о конкурентоспособности в сфере туризма публикуется раз в два года, начиная с 2007. В нем участвуют 136 стран из всех регионов мира. Страны оцениваются по позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и многое другое.

В рейтинге по уровню безопасности лидером стала Финляндия. В топ-5 также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман и Гонконг. За ними следуют Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Самыми опасными странами названы Колумбия (нижняя строчка рейтинга), Йемен, Сальвадор, Пакистан и Нигерия. Россия занимает 109-ю позицию из 136 стран, она поднялась в рейтинге на 17 позиций с 2015 года.

Рейтинг безопасности учитывает такие критерии, как уровень преступности, надежность работы полиции, наличие вооруженных конфликтов и террористической опасности.

Как сообщалось ранее, в общем рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма первые места заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария, Россия стала 43-й.

Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга, так прокомментировал нам эти данные: «В нашем городе уже действуют хорошо организованные структуры помощи туристам («Служба ангелов», «горячие линии» и т. д.), а в разгар сезона возле наиболее популярных достопримечательностей даже дежурят полицейские машины. Проблема нередко заключается в том, что (в основном, из-за языковых сложностей) при обращении гостей в полицию каких-либо ответных действий приходится ждать довольно долго. Что, с учетом краткого времени пребывания туристов, почти всегда ведет к сложностям (например, когда они лишаются документов, включая миграционную карту).

И, хотя Петербург по уровню преступности в отношении туристов вполне благополучен, вопрос о появлении туристической полиции остается открытым».

Елена Захарова, гид-переводчик из Северной столицы, в беседе с нами отметила: «Абсолютно уверена в том, что по уровню преступности по отношению к туристам как Петербург, так и Россия в целом далеко не на первых местах. Да, такие случаи (к примеру, кражи) бывают, но назовите мне другой популярный у туристов город мира, где их вовсе нет?

Поэтому проблема той или иной степени безопасности туризма скорее вызвана сложившимися стереотипами: в мировом сообществе сложилось мнение о том, что ездить в Россию небезопасно. На самом деле это не так, и подавляющая часть гостей, побывавших в нашей стране, в этом убедились».

Наконец, Максим Вайсберг, руководитель специализированного подразделения ГУ МВД по С-Петербургу в беседе с нами заявил: «Обещать, что в ближайшее время в Северной столице мы полностью решим проблему карманных краж, не могу. Скорее всего, с ростом числа туристов будет увеличиваться и их количество. Причин этому много, начиная от сложности изобличения преступников и завершая вопросом гуманизации российского законодательства, благодаря которой даже осужденные за преступления в виде краж у туристов граждане выходят на свободу уже через год.

Однако при этом нельзя сказать, что Петербург для туристов небезопасен – в нем не опаснее, чем в любом другом крупном городе мира».

/TOURBUS.RU