Новости Майские праздники – куда поедут "невыездные" туристы? Наши эксперты говорят об определенном спаде интереса к отдыху в России на первомайские праздники и обсуждают причину этого явления

Большинство опрошенных нами экспертов, активно работающих на внутрироссийском рынке, говорят либо о спаде интереса к отдыху в России в период предстоящих «майских каникул», либо о том, что он по крайней мере не вырос. "Если прошлый год стал одним из самых успешных в истории внутреннего туризма, то о текущем годе я такого сказать, конечно, не могу. Продажи по всем направлениям и периодам в целом снизились на 20%, на майские праздники мы не замечаем никаких изменений, продажи также попали под общее снижение бронирования», - говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин". По словам эксперта, «лидером продаж в нашей компании на сегодняшний день является соседняя Абхазия, но здесь мы говорим не о коротких поездках, средняя продолжительность тура - 7-10 дней. Это не праздничная модель поведения, многие туристы едут в Абхазию в это время в рамках полноценного отпуска, ведь здесь в это время уже тепло, гораздо теплее, чем в Сочи и Крыму. Второе место по продажам занимает Санкт-Петербург и Золотое кольцо, это традиционные направления для праздничных заездов. Третье место у Краснодарского края, куда многие также отправляются уже с целью отпуска, а не просто коротких праздничных дней. Далее следует Подмосковье, которое еще подрастет, поскольку продажи здесь идут в последний момент, далее Крым, который, на мой взгляд, просядет чуть больше остальных, поскольку туроператорских рейсов еще нет, а текущие авиатарифы не так бюджетны и находятся на уровне 14 тыс. На фоне информации о том, что отдохнуть в Турции можно за 15-20 тыс. рублей, предпочтения туристов очевидны". Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел", также говорит о низком спросе на продажи первомайских туров по России: "Думаю, общее снижение по итогам года составит 20-30%. На майские праздники неплохо продаются туры по Санкт-Петербургу, Калининграду, Сочи". "Довольно активно на майские даты идут запросы на экскурсионные туры по России, преимущественно на туры в С.-Петербург и Калининград, а также в страны СНГ, есть интерес к нашим комбинированным авторским турам, таким как "Грузия-Армения". Интерес к этим направлениям связан с доступностью предложений", - рассказала нам Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. Активно идут бронирования туров на майские праздники и в компании Anex Tour. "Продажи идут достаточно активно. Из российских курортов клиенты предпочитают выбирать для отдыха город Сочи", - рассказали нам в пресс-службе туроператора. "Россия традиционно в это время пользуется спросом на майские праздники в формате экскурсионных туров, для пляжного отдыха еще довольно прохладно", - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. "Спрос на майские праздники в этом году в целом остался на уровне прошлого года, немного увеличились продажи на отдых в Краснодарском крае, Ленинградской области, туров в Калининград. Однако в этом году глубина продаж снизилась где-то на месяц. Не думаю, что ситуация кардинально изменится за оставшиеся две недели, особенно в связи с открытием турецкого направления", - отмечает Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ". Наконец, как рассказала нам Ирина Рябовол, российский представитель туристического метапоисковика momondo, «по нашим данным, спрос на путешествия за границу вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А интерес к поездкам внутри страны, напротив, значительно снизился – на 18%. Соотношение запросов также не в пользу России: только 32% россиян планируют путешествие по просторам Родины, а 68% отправятся за границу. Однако Россия по-прежнему остается на первом месте в списке самых запрашиваемых стран, а в топ-10 популярных городов на майские праздники попали четыре внутренних направления. В топ-10 популярных городов для майского отдыха позицию лидера сохраняет Москва. Вторую строчку в этом году занял Санкт-Петербург. Сочи, хоть и значительно потерял в популярности (-27%), сохранил свои позиции на третьей строчке. А Симферополь, который в прошлом году занимал второе место, ушел сразу на пятое». /TOURBUS.RU

Теги: Майские праздники, Внутренний туризм, Сочи, Черное море, Золотое кольцо, Санкт-Петербург Назад к списку новостей

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