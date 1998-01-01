Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
18 апреля
«Ингосстрах» стал официальным страховым партнером премии RBT&MA-2017
Официальным партнером премии  Russian Business Travel & MICE Award стала ведущая российская страховая компания, отмечающая в этом году свое 70-летие

Официальным страховым партнером премии  Russian Business Travel & MICE Award стала страховая компания «Ингосстрах», - сообщили нам организаторы церемонии вручения ведущей отечественной профессиональной премии в области бизнес-тревел.

 

Напомним, что «Ингосстрах» уверенно входит в десятку крупнейших страховых компаний России, относясь к категории системообразующих.

Как отмечают в компании, секрет успеха «Ингосстраха» — инновации и индивидуальный подход к каждому клиенту. В этом году компания празднует юбилей – 70 лет, и это отличный повод начать новый этап развития бизнеса, став устойчивее, технологичнее  и еще ближе к клиентам.

 

«Ингосстрах» стремится предложить клиентам наиболее удобный для каждого способ взаимодействия. Сегодня розничные продукты «Ингосстраха» доступны в онлайне, ежедневно на сайте компании регистрируется более тысячи человек.

 

Полисы выезжающих за рубеж и путешествующих по России компании «Ингосстрах»  традиционно пользуются у клиентов спросом. «Ингосстрах» одним из первых в стране запустил это направление бизнеса. Сегодня это максимально эргономичный и клиентоориентированный вид. Причем эксперты «Ингосстраха» постоянно работают над совершенствованием страховых продуктов для путешествующих в соответствии с последними мировыми тенденциями.

 

Одно из удобных новшеств, внедренных компанией, – урегулирование убытка с помощью мобильного приложения. Если клиент находится в роуминге, он просто нажимает одну кнопку – приложение находит ближайший сервисный центр. Если клиент связывается по wi-fi, он не будет тратить деньги на роуминг, а воспользуется, к примеру, скайпом.

 

«Ингосстрах» – победитель конкурса «Звезда Travel.ru» в номинации «Лучшая страховая компания для туристов – 2015». В течение последних четырех лет страховщик получает титул лучшего партнера  компании TEZ Tour.

 

Напомним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал conference.ru.  Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

1 апреля на сайте премии началось  выдвижение номинантов  на профессиональную награду по 16 номинациям.

Номинирование продолжится до  15 июня,  а уже с 16 июня начнется следующий этап  - открытое  онлайн-голосование за претендентов на награду.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском  «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 