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«Ингосстрах» стал официальным страховым партнером премии RBT&MA-2017

Официальным партнером премии Russian Business Travel & MICE Award стала ведущая российская страховая компания, отмечающая в этом году свое 70-летие

Официальным страховым партнером премии Russian Business Travel & MICE Award стала страховая компания «Ингосстрах», - сообщили нам организаторы церемонии вручения ведущей отечественной профессиональной премии в области бизнес-тревел.

Напомним, что «Ингосстрах» уверенно входит в десятку крупнейших страховых компаний России, относясь к категории системообразующих.

Как отмечают в компании, секрет успеха «Ингосстраха» — инновации и индивидуальный подход к каждому клиенту. В этом году компания празднует юбилей – 70 лет, и это отличный повод начать новый этап развития бизнеса, став устойчивее, технологичнее и еще ближе к клиентам.

«Ингосстрах» стремится предложить клиентам наиболее удобный для каждого способ взаимодействия. Сегодня розничные продукты «Ингосстраха» доступны в онлайне, ежедневно на сайте компании регистрируется более тысячи человек.

Полисы выезжающих за рубеж и путешествующих по России компании «Ингосстрах» традиционно пользуются у клиентов спросом. «Ингосстрах» одним из первых в стране запустил это направление бизнеса. Сегодня это максимально эргономичный и клиентоориентированный вид. Причем эксперты «Ингосстраха» постоянно работают над совершенствованием страховых продуктов для путешествующих в соответствии с последними мировыми тенденциями.

Одно из удобных новшеств, внедренных компанией, – урегулирование убытка с помощью мобильного приложения. Если клиент находится в роуминге, он просто нажимает одну кнопку – приложение находит ближайший сервисный центр. Если клиент связывается по wi-fi, он не будет тратить деньги на роуминг, а воспользуется, к примеру, скайпом.

«Ингосстрах» – победитель конкурса «Звезда Travel.ru» в номинации «Лучшая страховая компания для туристов – 2015». В течение последних четырех лет страховщик получает титул лучшего партнера компании TEZ Tour.

Напомним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал conference.ru. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

1 апреля на сайте премии началось выдвижение номинантов на профессиональную награду по 16 номинациям.

Номинирование продолжится до 15 июня, а уже с 16 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосование за претендентов на награду.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в московском «Президент-Отеле» 5 октября 2017 года.

/TOURBUS.RU