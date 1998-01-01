Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
18 апреля
Журналисты познакомились с Казанью как с футбольной столицей
Первый медиатур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018", прошел на минувшей неделе в столице Татарстана

14-16 апреля состоялся первый медиатур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018" с целью широкого информирования представителей средств массовой информации о турпотенциале регионов, в которых планируется проведение матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.

Состоялась презентация спортивной и туристической инфраструктуры.

 

Основные туристские маршруты в российских регионах являются интересными для российских и иностранных туристов.

По данным социологических опросов болельщиков – большинство их них планирует не только посмотреть матч, но ознакомиться с туристскими возможностями территорий.

  

В пресс-туре в Казань приняли участие представители крупнейших информационных агентств France Press и EFE, журналисты НТВ, ВГТРК Россия, МАТЧ-ТВ, РИА Новости, АИФ, "Комсомольской правды" и др.


Медиа-тур в Казань был организован ООО «КонкордБизнесСервис».

 


 



Теги:

#ЧМ2018, #медиатур, #RussiaTourism, #russiatravel
Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 