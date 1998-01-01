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18 апреля
Журналисты познакомились с Казанью как с футбольной столицей
Первый медиатур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018", прошел на минувшей неделе в столице Татарстана
14-16 апреля состоялся первый медиатур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018" с целью широкого информирования представителей средств массовой информации о турпотенциале регионов, в которых планируется проведение матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.
Состоялась презентация спортивной и туристической инфраструктуры.
Основные туристские маршруты в российских регионах являются интересными для российских и иностранных туристов.
По данным социологических опросов болельщиков – большинство их них планирует не только посмотреть матч, но ознакомиться с туристскими возможностями территорий.
В пресс-туре в Казань приняли участие представители крупнейших информационных агентств France Press и EFE, журналисты НТВ, ВГТРК Россия, МАТЧ-ТВ, РИА Новости, АИФ, "Комсомольской правды" и др.
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