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Журналисты познакомились с Казанью как с футбольной столицей

Первый меди ат ур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018 ", прошел на минувшей неделе в столице Татарстана

14-16 апреля состоялся первый медиатур для российских и иностранных журналистов в Казань, организованный Ростуризмом совместно с оргкомитетом "Россия-2018" с целью широкого информирования представителей средств массовой информации о турпотенциале регионов, в которых планируется проведение матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018.

Состоялась презентация спортивной и туристической инфраструктуры.

Основные туристские маршруты в российских регионах являются интересными для российских и иностранных туристов.

По данным социологических опросов болельщиков – большинство их них планирует не только посмотреть матч, но ознакомиться с туристскими возможностями территорий.

В пресс-туре в Казань приняли участие представители крупнейших информационных агентств France Press и EFE, журналисты НТВ, ВГТРК Россия, МАТЧ-ТВ, РИА Новости, АИФ, "Комсомольской правды" и др.



Медиа-тур в Казань был организован ООО «КонкордБизнесСервис».







