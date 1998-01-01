Литовско-эстонский туроператор собирается возить россиян в Турцию

Наши эксперты комментируют информацию о приходе в Россию туроператора Kidy Tour, который собирается летать в Анталью из подмосковного аэропорта Жуковский

Как стало известно нашему порталу, туроператор Kidy Tour, ранее работавший в Литве и Эстонии в сфере «качественного и доступного семейного отдыха», объявил о выходе на российский рынок.

В пресс-службе компании сообщили, что «в летнем сезоне 2017 года Kidy Tour предложит российским туристам полетную программу по одному из самых популярных направлений для семейного отдыха – из Москвы в турецкую Анталью. Россияне смогут оценить эксклюзивные преимущества 180 тщательно отобранных в этом регионе отелей, большинство из которых относятся к категории «пять звезд». Рейсы будет осуществлять турецкая авиакомпания Sun Express, совместное предприятие Turkish Airlines и Lufthansa Group».

Как отмечают в компании, «Благодаря стратегическому партнерству с новым подмосковным аэропортом Жуковский, Kidy Tour обеспечит уникальное предложение в сегменте доступного семейного отдыха за рубежом. Еще одним бонусом для клиентов Kidy Tour станет бесплатная парковка в аэропорту на период всей поездки».

«Миссия Kidy Tour – подарить клиентам лучший отдых для всей семьи при оптимальной стоимости. Мы уделяем большое внимание выбору партнеров – авиаперевозчиков, отелей и принимающих агентств, а также лично связываемся с туристами после каждой поездки и постоянно совершенствуем продукты на основе их отзывов, ведь главная ценность Kidy Tour - это наши клиенты. Надеемся, что российские туристы по достоинству оценят наш подход к организации отдыха и будут доверять свои путешествия именно нам», – отметил ГвидасАукштуолис, глава Kidy Tour (на фото).

В пресс-службе также подчеркивают, что «Kidy Tour - один из ведущих туроператоров стран Балтии, который осуществляет деятельность в Литве и Эстонии с 2015 года. В 2016 году компания показала троекратный рост объемов, став самым быстро развивающимся игроком в регионе. Индекс потребительской лояльности Net Promotercor) туроператора составляет 77%, что подтверждает качество туристического продукта и высокую удовлетворенность клиентов.

Стабильность работы и последовательное развитие туроператора обеспечивает основной акционер Kidy Tour – крупнейшая в Восточной Европе группа авиационных предприятий AviaSolutionsGroup, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже. Оборот группы превышает 300 млн евро в год».

Комментируя нам эту новость, Любомир Христов, генеральный директор компании «Аврора-БГ», отметил: «Желания выйти на высококонкурентный рынок туризма сейчас явно недостаточно. Чтобы сделать это успешно, нужно предложить клиентам что-то такое, чего нет у других.

Если речь идет о Турции, сделать это крайне сложно, поскольку направление давно и хорошо изучено – на нем работают практически все. Значит, речь может идти разве только о стоимости туров: если новичок сможет предложить тот же уровень качества и набор услуг, что у других, по более низкой цене, он может заинтересовать клиента. Однако в этом случае возникает вопрос о выгоде ведения бизнеса».

Марина Делицой, ведущий менеджер туркомпании «В отпуск» отмечает: «На самом деле для клиента сейчас важна не только стоимость тура в ту или иную страну, но и наличие гарантий, доброго имени на рынке и прочее. Поэтому не очень известной компании сложно претендовать на высокий спрос даже на таком популярном направлении, как Турция: чаще всего туристы предпочитают иметь дело с проверенными партнерами, у которых они зачастую приобретают путевки на отдых из года в год.

В связи с этим новичку надо сначала зарекомендовать себя с наилучшей стороны».





Наконец, Дмитрий Зимин, представитель компании «Искусство путешествий» отметил в беседе с нами: «Если у новичка есть хорошая «родословная» и опыт деятельности на других рынках, это позволит ему быстрее адаптироваться в нашей реальности. Однако все равно сделать это будет сложно, так как надо учитывать и российскую специфику, и наличие высокой конкуренции за клиента.

А она, несмотря на рост спроса к зарубежному отдыху, действительно высока: количество людей, готовых платить за заграничные путевки, остается достаточно низким».

/TOURBUS.RU