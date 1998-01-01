Горячие новости

Ростуризм рекомендовал туристам в Мексике не покидать турзоны после перестрелки в Акапулько/ Сервис Airbnb ужесточил систему идентификации пользователей/ Российских туристов предупредили о вспышке гепатита в Европе

Ростуризм рекомендовал туристам в Мексике не покидать турзоны после перестрелки в Акапулько

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Мексике россиянам соблюдать меры предосторожности и без необходимости не покидать туристские зоны после перестрелки на курорте Акапулько, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщают СМИ, на мексиканском курорте Акапулько 17 апреля произошла перестрелка. По информации генеральной прокуратуры штата Герреро, жертвами вооруженного противостояния стали два человека, несколько человек, в том числе туристы, получили ранения.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, отдыхающим в Мексике, соблюдать меры предосторожности, без необходимости не покидать туристские зоны вне состава туристских групп и избегать конфликтных ситуаций. Ростуризм просит туроператоров, реализующих туры в Мексику, информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с криминогенной ситуацией в этой стране", — говорится в сообщении.

Информации о наличии россиян среди пострадавших в результате инцидента не поступало. В ведомстве подчеркнули, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.

Сервис Airbnb ужесточил систему идентификации пользователей для борьбы с мошенниками

Интернет-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb усилил меры безопасности, связанные с идентификацией пользователей в системе, сообщает туристический портал Travelmole.

Согласно новым правилам, и гостям, и хозяевам теперь придется верифицировать каждый девайс, с которого они заходят в систему. Помимо ввода логина и пароля на новом устройстве, пользователям будет приходить в смс или по e-mail одноразовый код доступа.

Кроме того, смс-уведомление будет приходить каждый раз, когда вносятся какие-либо изменения в настройки аккаунта. В компании считают, что нововведения помогут оградить клиентов от кражи аккаунтов, пишет издание.

Сервис Airbnb запущен в 2008 году, и сейчас предлагает пользователям жилье в 65 тыс. городов 191 страны мира. Airbnb взимает с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, а с арендатора — от 6% до 12%.

Российских туристов предупредили о вспышке гепатита в Европе

Ростуризм напомнил туристам о необходимости соблюдать правила гигиены в путешествиях из‑за роста заболеваемости гепатитом А в странах Европы.

«Ростуризм рекомендует российским гражданам соблюдать правила гигиены в путешествиях, а также мыть овощи и фрукты чистой водой перед употреблением в пищу», — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с февраля 2016 года в странах Европы наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число заболевших уже превысило 330 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

/TOURBUS.RU