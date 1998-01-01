Новости Серия традиционных весенних workshop «Турбизнес» «перевалила за экватор» На минувшей неделе традиционное весеннее профессиональное роуд-шоу "Турбизнес" с большим успехом прошло в городах Поволжья, впереди - Северная столица, Мурманск и Архангельск

Серия традиционных весенних workshop «Турбизнес» - в самом разгаре. Позади уральские горы, просторы Сибири и Юга России и мегаполисы Поволжья… Напомним, что в этом году весеннее роуд-шоу «Турбизнес» стало рекордной по географии - в марте и апреле встречи профессионалов туризма прошли и проходят в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении. На минувшей неделе – с 10 по 14 апреля участники workshop «Турбизнес» встречались с представителями туриндустрии Поволжья, посетив такие крупные промышленные и культурные центры региона, как Набережные Челны, Тольятти и Ульяновск, а также Пензу и Саратов. В общей сложности деловые мероприятия в каждом из этих городов посещали от 200 до 400 профессионалов региональной туриндустрии. В рамках роуд-шоу прошли почти четыре десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов традиционно вызвали презентации туристических возможностей от офиса по туризму Доминиканы, а также программы лечения и оздоровления в санаториях России от компании «Профкурорт», новейшие летние «хиты» от «ВЕДИ тургрупп», Греция-2017 от компании Ambotis Holidays, презентация летних программ-2017 от компании «Мультитур» и многое другое. Как отметила Галина Лысенко, директор офиса представительства Министерства туризма Доминиканской Республики, «ежегодные весенние региональные workshop являются в сегодняшней непростой ситуации в туризме одной из прекрасных возможностей для продвижения популярных направлений отдыха на российском туристическом рынке. Наше представительство вот уже более десяти лет является участником ежегодных региональных мероприятий, поэтому мы можем делать вывод о том, что из года в год качество организации их проведения неизменно улучшается. Профессионализм руководителей групп и их помощников растут, а также, что немаловажно, участникам оказывается вся необходимая помощь и поддержка, вплоть до помощи оформления рабочего места». Как отметил еще один из участников прошедшего роуд-шоу, менеджер отдела продаж компании «Роза Хутор» Виктор Паршин, «мне очень нравится формат региональных workshop, предлагаемых «Турбизнесом». Радует, что всегда, проводя мастер-классы, получаешь живой отклик представителей туриндустрии – в этом их явное преимущество перед интернет-вебинарами. Очень нравится и то, что ИД «Турбизнес» всегда тщательно продумывает «цепочки» городов, по которым отправляется региональное роуд-шоу, а конференц-площадки, на которых происходит профессиональное общение, находятся в лучших отелях городов – участников роуд-шоу». Напомним, что сегодня workshop «Турбизнес» проходит в российской столице, а затем на этой неделе профессиональное роуд-шоу будут принимать главные города Северо-Запада России – Петербург, Архангельск и Мурманск. 19 апреля Санкт-Петербург, Corinthia Hotel St Petersburg 5*, Невский пр., д. 57 20 апреля Архангельск, гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины, 88к1 21 апреля Мурманск, отель «AZIMUT», проспект Ленина, д. 82 Среди мастер-классов, которые пройдут в этих городах: Люксовые отели на Тенерифе Главное открытие летнего сезона 2017 - Amada Colossos, Родос, Греция Пора в круиз! Секреты успеха от компании «Инфофлот» Презентации представительств по туризму Доминиканы и Эстонии Лето в горах от курорта «Роза Хутор» Лучшие санатории России – от компании «Профкурорт» И МНОГОЕ ДРУГОЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ! Регистрация для участия в workshop «Турбизнес» в вашем городе

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