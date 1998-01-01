Новости На майские выходные петербуржцы отправятся к морю или на дачу Наши эксперты комментируют первомайские предпочтения жителей Северной столицы

Большая часть из тех жителей города на Неве, кто в период предстоящих длинных майских выходных вместо дачи готов оправиться на отдых, предпочитает «пляжный» отдых у моря. Вместе с тем даже в условиях возросшего спроса на отдых эксперты уверены: до трех четвертей петербуржцев в майские выходные либо останется в городе, либо отправится «загорать» на дачу, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По разным данным (включая экспертные мнения и сведения систем бронирования), интерес к туристическим поездкам в период с 29 апреля по 10 мая в Петербурге вырос, по сравнению с аналогичным в прошлом году, не менее чем на 15-20%. При этом чаще всего жителей Северной столицы интересует «пляжный» отдых по минимальным ценам (в первую очередь в Турции), а на втором месте по уровню спроса стоят недорогие путешествия в «ближнюю» заграницу (в Чехию, страны Балтии и т. д.). Эксперты констатируют: несмотря на заметное снижение курса валюты и относительную экономическую стабилизацию, количество туристов, готовых потратить какие-то существенные суммы, остается невысоким. По их данным, большая часть потенциальных клиентов готова потратить на отдых от 40 до 60 тыс. рублей (на человека), однако при этом туристы становятся все требовательнее к нюансам поездки. «Сейчас ситуация такова, что значительная часть клиентов по-прежнему ориентирована на услуги компаний сферы туризма: самостоятельно организовывать свой отдых готовы немногие, – считает глава представительства «Росс-Тур» на Северо-Западе Дмитрий Мазаников. – Что касается спроса, в общем число потенциальных клиентов из года в год остается почти одинаковым: в этом сезоне вырос интерес к зарубежным турам, но «просел» к внутренним. При этом особый интерес заметен к Турции». Об этом же говорят и его коллеги. «Благодаря невысоким ценам Турции удалось вернуть спрос, - полагает Улугбек Рашидов, глава петербургского представительства TBS. – Если учесть, что в это время года (в частности, на майские праздники) это направление является одним из немногих, способных предложить «пляжный» отдых по приемлемой цене, интерес к нему вполне объясним. И отсутствие визы – еще один его плюс». По оценкам экспертов, уже сейчас Турция в структуре продаж зарубежных майских туров занимает свыше 30%. Цены привлекательны: недельный отдых на двоих в «пятерке» (с питанием по системе «все включено») предлагается по цене от 40 тыс. рублей. Кроме Турции, из зарубежных направлений на майские выходные в Петербурге пользуются спросом Греция, Италия, Франция и Испания, однако в этом году конкуренцию им обещают составить Абхазия, Грузия и Азербайджан. А из чисто «экскурсионных» стран на пике спроса, как всегда, Чехия и страны Балтии, куда из Петербурга добираться близко и недолго. Что касается спроса на внутренний туризм, то он в Петербурге смещен в лето. «Большая часть клиентов интересуется поездками в Крым или Краснодарский край на период с июня по сентябрь, – констатируют в петербургских турфирмах. – В первую очередь это связано с погодными условиями, поскольку на российском Юге в начале мая не покупаешься, а за рубежом это уже возможно». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка