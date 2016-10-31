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Туркомпании получили новые типовые формы договоров с туристами

По мнению юристов, новая типовая форма договора будет прежде всего хорошим подспорьем для турагентов

В минувший четверг в Минюсте России под номером № 46358 зарегистрирован приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.10.2016 № 2386 «Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком», - сообщает АТОР.

Согласно приказу ведомства, признан утратившим силу предыдущий приказ Минкультуры от 04.07 2016 года «Об утверждении примерной формы договора о реализации туристского продукта». Вместо «примерных форм» приказ вводит две «типовые формы» договора о реализации туристского продукта – для договора между туроператором и туристом и между турагентом и туристом, соответственно.

В Министерстве Культуры пояснили, что данные типовые формы являются обязательными для туроператоров и турагентов в части соблюдения существенных условий договора. Однако дополнять их в части конкретизации каких-либо специфических свойств турпродукта разрешается – как путем внесения изменений в текст договора, так и путем создания отдельных приложений к договору с туристом.

Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова в своем комментарии подчеркивает, что новая типовая форма договора будет прежде всего хорошим подспорьем для турагентов: используя ее, турагент теперь может твердо рассчитывать на то, что его договор с туристом полностью соответствует всем основным требованиям, сформулированным в последней редакции 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности».

«Возможность для турагентов и туроператоров вносить в договор не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие существенные условия договора изменения, касающиеся специфичных черт турпродукта, его потребительских свойста, необходима для бизнеса. В АТОР неоднократно подчеркивали, что создание единой обязательной и строго стандартизированной формы для столь индивидуально определяемого сервисного продукта, как туристский продукт, невозможно, поэтому отрадно, что надзорные органы в сфере туризма разделяют наше мнение.

Тем компаниям, которые не имеют возможности привлекать на постоянной основе юриста к составлению и проверке договоров, новые типовые формы, безусловно, облегчат работу и минимизируют проблемы при проверках», – считает г-жа Ефремова.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не раз отмечали, что при проверках туристических компаниях большое внимание уделяют тексту договора о реализации турпродукта.

Для надзорного органа важно наличие в договоре существенных условий, указанных в законе «Об основах туристской деятельности в РФ», и отсутствие норм, ущемляющих права потребителей. В противном случае компания может быть оштрафована.

С введением типовых форм договора, вероятно, Роспотребнадзору будет проще проводить проверки и выявлять нарушения в договорах с потребителями – считают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU

