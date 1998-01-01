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«Победа» обучит своих сотрудников приемам самбо и дзюдо

Туроператоры комментируют информацию о новых методах борьбы с агрессивными авиапассажирами

Авиакомпания "Победа" отказалась от идеи нанять охранников для защиты своих сотрудников в аэропортах и офисах от агрессивных пассажиров и вместо этого обучит их технике самообороны, - сообщает «Интерфакс».

"Мы нашли более выгодный вариант, чем наем ЧОПов, — мы будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты", — заявил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Он пояснил, что привлечение ЧОПов увеличило бы стоимость авиабилетов на 2%, тогда как проведение мастер-классов по самообороне обойдется намного дешевле и на цены не повлияет.

Ранее сотрудники "Победы" неоднократно подвергались агрессивным действиям со стороны пассажиров. Так, 10 февраля в московском аэропорту Внуково пассажир избил менеджера авиакомпании. Мужчина, опоздавший на рейс, начал требовать возврата денег за билет, после чего плюнул сотруднику в лицо и нанес несколько ударов в голову.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», уверен, что «заявление перевозчика о решении обучать своих сотрудников приемам самбо – не более чем очередной пиар-ход. С другой стороны, пассажиры лишний раз не захотят вести себя неподобающим образом, поскольку будут знать, что за внешностью миниатюрной стюардессы может скрываться сильнейший спортсмен.

На самом деле, буду очень рад за стюардесс и стюардов, которые после работы в авиакомпании «Победа», смогут устроить свою карьеру в большом спорте».

Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», поддерживает коллегу: «Пиар-служба перевозчика не дремлет и выбрасывает все новые и новые сообщения, которые, кроме удивления, ничего не вызывают. Понятно же, что авиакомпания не сможет превратить своих сотрудников в чемпионов по боевому искусству».

/TOURBUS.RU



