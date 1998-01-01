Новости Как бронируется Хорватия? Наши эксперты обсуждают первые итоги продаж на адриатическом направлении

Большинство опрошенных нами экспертов довольны результатами раннего бронирования отдыха в летней Хорватии, отмечая при этом не всегда адекватную работу принимающих отельеров. Так, в беседе с нами Татьяна Маркова, менеджер по направлению Хорватия компании «Ванд», отметила, что «динамика продаж на направлении умеренная, на сегодняшний день мы не отмечаем всплеска бронирований, вероятно, активными продажи станут в конце апреля. Перевозка туроператора в Хорватию базируется у нас на регулярных рейсах а/к S7 и «Аэрофлот». «Текущие бронирования Хорватии идут не так активно, как хотелось бы, - отметила, в вою очередь, Наталья Александрова, руководитель отдела Хорватии компании «Де Визу». - Основная причина заключается в том, что отели отказываются от контрактных предложений в пользу европейского рынка и системы Booking. Отели не подтверждают принимающим операторам в Хорватии контактные цены, которые были выставлены на сезон. Конечно, принимающие компании пытаются бороться с этой проблемой, и мы надеемся, что скоро ситуация изменится к лучшему». Юлия Жадан, руководитель отдела департамента Европы туроператора «Русский Экспресс», солидарна с коллегой: «Продажи Хорватии в этом году уже в разы превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику продаж мы связываем в том числе с тем, что туристы адаптировались к нынешнему курсу рубля. И если туристы продолжают экономить на зимнем отдыхе, то летний отдых остается в приоритете. Единственное, что мешает росту потока и уже привело к 50%-ной потере продаж – это отказ отельеров подтверждать места по контрактным ценам. Когда Турция была закрыта для российских туристов, она была практически закрыта и для европейских туристов, которые в большом объеме переориентировались в том числе и на Хорватию, поэтому местные отельеры ориентируются прежде всего на европейский рынок. В этом году у нас есть, конечно, гарантированные номера, но не в большом количестве. Поскольку бронирования идут очень активно, многие отели уже «встали на стоп». Когда мы хотим забронировать тот или иной отель, отельеры информируют нас о том, что квота для туроператоров закончилась, можно забронировать отель по индивидуальным тарифам, которые могут увеличить сумму пакета на 250 долларов. Естественно, есть туристы, которые, слыша о том, что им нужно произвести доплату, аннулируют туры. Очень сложно донести до агентов, а им до туристов о сложившейся ситуации, пояснить схему. Мы стараемся как-то смягчить эту ситуацию и иногда доплачиваем за туристов из своей прибыли за тур, но так, конечно, поступают не все игроки. Если говорить о перевозке, то она сбалансированная. Операторы очень аккуратно подходят к формированию полетных объемов. В этом году, как и в прошлом, избытка быть не должно».

Между тем Хорватия, по словам Екатерины Каменевой, руководителя отдела Европы туроператора BSI group, по-прежнему уступает конкурирующим направлениям - Испании, Греции, Черногории, что прежде всего связано с более высокой стоимостью турпакета. По словам эксперта, именно стоимость тура в этом году у россиян является решающим моментом при выборе страны. «На данном этапе продажи в идут рамках планов, спрос хороший. Раннее бронирование идет хорошо, поскольку туристы не хотят упускать возможности приобрести отели и апартаменты по хорошей цене, к тому же у нас есть на гарантии самый востребованный продукт.

Как правило, туристы ориентируются на продолжительный семейный отдых (от 11 и более ночей). Что касается полетной программы, то у нас планируется блок мест на хорватском направлении два раза в неделю», - заключила Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия». /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка