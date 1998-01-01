Новости

Горячие новости

Расходы россиян на путешествия заметно снизились/ Из Сочи в Абхазию можно будет доехать по «единому билету»/ S7 полетит из Новосибирска в Тбилиси

Расходы россиян на путешествия снизились

Расходы на выездной туризм жителей России в 2016 году снизились до $ 24 миллиардов.

Лидерами по расходам на выездной туризм стали граждане Китая. За 2016 год они потратили $ 261 миллиард на зарубежные поездки, что на 12 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO). Приоритетными направлениями для китайских путешественников являются Япония, Республика Корея, Таиланд, Соединенные Штаты Америки и страны Европы.

Примечательно, что расходы на выездной туризм жителей России в 2016 году снизились до $ 24 миллиардов. Это на треть меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2014 году. Причиной снижения, по мнению организации, стала слабая экономика и курс валют.

На втором месте после Китая по расходам на туризм находятся США. В 2016 году американцы стали тратить на путешествия по международным направлениям на 8 % больше. Расходы туристов из США выросли до $ 122 миллиардов.

Третья строчка рейтинга принадлежит Германии. Немецкие туристы стали тратить на 5 % больше, чем в 2015 году, достигнув показателя $ 81 миллиард. На четвертом месте Великобритания с увеличением на 7 % ($ 64 миллиарда), следом за ней Франция с тем же уровнем роста и расходами в $ 41 миллиард.

Среди значимых фигур рынка значительный рост в расходах на выездной туризм был зафиксирован во Вьетнаме (+28 %), Аргентине (26 %), Египте (+19 %), Испании (+17 %), Индии (+16 %), Израиле и Украине на 12 %, Катаре и Таиланде на 11 %.

Из Сочи в Абхазию можно будет доехать по «единому билету»

Оператор единых билетов в Крым — «Единая транспортная дирекция» — с 29 апреля вместе с «РЖД» и авиакомпаниями организует смешанные перевозки железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом из Сочи в пять городов Абхазии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Для удобства пассажиров отправления будут осуществляться от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи до Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона, Сухума и в обратном направлении», — говорится в пресс-релизе «Единой транспортной дирекции».

На майские праздники и в высокий летний сезон из Сочи планируются до восьми отправлений в сутки.

Продажи билетов открываются с 20 апреля.

Стоимость билетов до Гагры составляет 550 рублей, до Пицунды — 700 рублей, до Гудауты — 850 рублей, до Нового Афона — 1 тысяча рублей, до Сухума — 1 200 рублей. Дети до двух лет путешествуют бесплатно.

S7 полетит из Новосибирска в Тбилиси

С конца апреля авиакомпания S7 Airlines открывает прямое сообщение между новосибирским аэропортом Толмачево и Тбилиси, пока — на время летнего сезона, пишет RATA news.

Прямых рейсов из Сибири в Грузию не было более 15 лет.

Еженедельные полеты начнутся 29 апреля на Airbus 100/200, выполняться будут до 28 октября. Билеты в мае — начале июня стоят от 21 тысячи рублей туда-обратно, на майские праздники — от 37 тысяч рублей.

/TOURBUS.RU



