Новости Олег Сафонов: «Уже в этом летнем сезоне из Европы в Сочи полетят чартеры» Наши эксперты скептически оценивают обещание глав Ростуризма наладить туристический поток из Западной Европы в Сочи

Чартерные рейсы из стран Европы в Сочи могут быть организованы в предстоящем летнем сезоне, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на этой неделе на Втором Всероссийском турагентском конгрессе в Сочи. "Мы видим большой интерес и большой спрос на Сочи в Европе. Мы видим туристов из Германии, Англии. На прошлой неделе в Сочи приезжали представители одного из крупнейших мировых туроператоров", — сообщил Олег Сафонов. Он отметил, что в настоящее время идет работа над организацией чартерных рейсов. "Уже в этом летнем сезоне из Европы в Сочи будут чартеры. Потенциал мы оцениваем как несколько сотен туристов", — подчеркнул глава Ростуризма. По его словам, европейский турист считает Россию "самой безопасной страной для отдыха с достаточным соответствием цены и качества". Олег Сафонов также сообщил, что Ростуризм просить правительство РФ и МИД расширить механизм выдачи электронных виз. "Мы просим расширить возможность использования электронных виз, которые реализованы на Дальнем Востоке в соответствии с поручением президента нашей страны. Просим распространить этот механизм в том числе и на город Сочи", — сказал глава Ростуризма. Комментируя слова главы Ростуризма, Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-тревел», в беседе с нами отметила: «В том, что Сочи привлечет много иностранцев как «пляжная» туристическая дестинация, есть большие сомнения. Как правило, гости из-за рубежа рассматривают Россию в качестве экскурсионно-познавательного направления, и поэтому за один приезд стараются увидеть ее по максимуму. В первую очередь их интересуют Москва, Петербург и Золотое кольцо, а затем уже все остальное. Сочи же вызывает у них интерес как место проведения Олимпиады и горнолыжный курорт, а уж затем его могут рассматривать в качестве места морского отдыха. К тому же конкуренция на этом рынке очень высока, а соревноваться по качеству услуг и их стоимости надо будет с ведущими зарубежными курортами». Константин Яхонтов, генеральный директор компании «Луна», в свою очередь, отметил: «Некоторое время назад мы специально изучали потребности иностранных клиентов и выяснили, что в первую очередь их интересуют только «брендовые», «раскрученные» достопримечательности в известных им местах России. В Москве, Петербурге, на Золотом кольце. Некоторый спрос есть на Байкал, Казань и Сочи, но он, по сравнению с основными направлениями, невелик. Поэтому и рассчитывать, что гости из-за рубежа в массовом порядке полетят в Сочи, не стоит». Наконец, Жанна Ямпольская, руководитель компании «Леон элит тревел», отметила: «Для того чтобы иностранцы полетели в Сочи на отдых, им нужно предложить интересные варианты туров. Предусматривающие, в частности, прямой перелет и весь «пакет» услуг по стоимости, сравнимой с аналогичным где-то в Европе. Если это будет им невыгодно – вряд ли даже активное продвижение такого продукта приведет к сколько-нибудь значимому результату». /TOURBUS.RU

Теги: Сочи, Въездной туризм, Чартерное сообщение, Черное море, Олег Сафонов, Ростуризм Назад к списку новостей

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