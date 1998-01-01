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14 апреля
Олег Сафонов: «Уже в этом летнем сезоне из Европы в Сочи полетят чартеры»

Наши эксперты скептически оценивают обещание глав Ростуризма наладить туристический поток из Западной Европы в Сочи


Чартерные рейсы из стран Европы в Сочи могут быть организованы в предстоящем летнем сезоне, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на этой неделе на Втором Всероссийском турагентском конгрессе в Сочи.

"Мы видим большой интерес и большой спрос на Сочи в Европе. Мы видим туристов из Германии, Англии. На прошлой неделе в Сочи приезжали представители одного из крупнейших мировых туроператоров", — сообщил Олег Сафонов.

  

Он отметил, что в настоящее время идет работа над организацией чартерных рейсов.

"Уже в этом летнем сезоне из Европы в Сочи будут чартеры. Потенциал мы оцениваем как несколько сотен туристов", — подчеркнул глава Ростуризма.

По его словам, европейский турист считает Россию "самой безопасной страной для отдыха с достаточным соответствием цены и качества".

  

Олег Сафонов также сообщил, что Ростуризм просить правительство РФ и МИД расширить механизм выдачи электронных виз. "Мы просим расширить возможность использования электронных виз, которые реализованы на Дальнем Востоке в соответствии с поручением президента нашей страны. Просим распространить этот механизм в том числе и на город Сочи", — сказал глава Ростуризма.

  

Комментируя слова главы Ростуризма, Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-тревел», в беседе с нами отметила:

«В том, что Сочи привлечет много иностранцев как «пляжная» туристическая дестинация, есть большие сомнения. Как правило, гости из-за рубежа рассматривают Россию в качестве экскурсионно-познавательного направления, и поэтому за один приезд стараются увидеть ее по максимуму. В первую очередь их интересуют Москва, Петербург и Золотое кольцо, а затем уже все остальное.

 

Сочи же вызывает у них интерес как место проведения Олимпиады и горнолыжный курорт, а уж затем его могут рассматривать в качестве места морского отдыха. К тому же конкуренция на этом рынке очень высока, а соревноваться по качеству услуг и их стоимости надо будет с ведущими зарубежными курортами».

  

Константин Яхонтов, генеральный директор компании «Луна», в свою очередь, отметил: «Некоторое время назад мы специально изучали потребности иностранных клиентов и выяснили, что в первую очередь их интересуют только «брендовые», «раскрученные» достопримечательности в известных им местах России. В Москве, Петербурге, на Золотом кольце. Некоторый спрос есть на Байкал, Казань и Сочи, но он, по сравнению с основными направлениями, невелик. Поэтому и рассчитывать, что гости из-за рубежа в массовом порядке полетят в Сочи, не стоит».

  

Наконец, Жанна Ямпольская, руководитель компании «Леон элит тревел», отметила: «Для того чтобы иностранцы полетели в Сочи на отдых, им нужно предложить интересные варианты туров. Предусматривающие, в частности, прямой перелет и весь «пакет» услуг по стоимости, сравнимой с аналогичным где-то в Европе.

Если это будет им невыгодно – вряд ли даже активное продвижение такого продукта приведет к сколько-нибудь значимому результату».

/TOURBUS.RU

 

 


Теги:

Сочи, Въездной туризм, Чартерное сообщение, Черное море, Олег Сафонов, Ростуризм
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