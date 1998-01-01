Новости Регион Лацио представил малые города искусств, термальный отдых и эногастрономический туризм В Москве презентовали туристические новинки малых городов региона Лацио, на продвижение которых в этом году выделено 1,6 млн евро

Агентство по туризму региона Лацио провело в минувшем месяце в Москве специальную тематическую презентацию, посвященную малым городам региона. По словам исполнительного директора ЭНИТ Джованни Бастьянелли, в этом году много усилий будет направлено именно на развитие «малой Италии», туристические возможности которой только начинают раскрываться иностранному туристу во всей своей красоте и уникальности. Как было отмечено в ходе презентации, российский рынок, несмотря на последние трудности, по-прежнему актуален для Италии. О чем красноречиво говорят факты: в прошлом году количество россиян, посетивших эту страну, составило 876 тысяч человек, на 5,3% превысив показатели 2015 года. По статистике, среди наших туристов растет спрос на такие сегменты, как малые города искусств, термальный отдых и эногастрономический туризм. Асессор по туризму г. Витербо г-н Джакомо Баррели уверен, что все вышеперечисленные запросы можно максимально удовлетворить в его родном городе. По словам сеньора Баррели, «поклонники старинных итальянских городов несомненно оценят по достоинству наш регион. Но, как представитель своего города и как истинный этруск, я хочу сказать, что именно Витербо является той стратегической точкой, где можно с удовольствием «базироваться», чтобы спокойно и без спешки осмотреть все достопримечательности. Расположенный всего в 100 км от Рима, Витербо словно «оправленная жемчужина», среди лучших итальянских городов. Всего в часе езды от Тосканы: Флоренции, Сиены, Пизы… У нас проживает всего 60 тыс. жителей, и это идеально для спокойного и неспешного времяпрепровождения в атмосфере Средневековья. Роскошные дворцы, площади с фонтанами, церкви и узкие улочки хранят атмосферу 10-12 века, которая соседствует с современными автомобилями и отелями. У нас лучше всего сохранились постройки и памятники старины по сравнению с другими городами Италии. Уникальный квартал 1200 года в центре города не тронут ни временем, ни войнами, ни реконструкциями. Даже пыль, которой вы дышите, - средневековая! Местные улочки не раз служили съемочной площадкой для многих легендарных фильмов. Здесь снимал Феллини, Соррентино…» Как отметил г-н асессор, что точная дата основания «папского города» Витербо неизвестна, но уже во времена этрусков здесь было небольшое поселение. После римского завоевания на его месте был основан военный лагерь Castrum Herculis, названный именем легендарного Геркулеса в честь находившегося рядом храма, с этих времен на гербе города поселился лев. А когда папы потеряли власть над Римом, Витербо стал местом папской резиденции. В XIII веке здесь произошло интересное событие: кардиналы в течение долгого времени не могли выбрать следующего папу, и когда народ уже потерял терпение, то кардиналов буквально закрыли на ключ и бросали им хлеб и воду через разобранную крышу. Надо отметить, что папу выбирали… 1006 дней. После этого случая родилось слово «конклав» – закрытое (в буквальном смысле этого слова) заседание. С одной стороны, религиозный город имеет много интересных эзотерических мест. Одним из которых является «Парк монстров», расположенный в деревне Бомарцо. Единственный в своем роде в мире сад, датированный 16-м веком, буквально переносит посетителей в потусторонний мир древних чудовищ, вырастающих из древних валунов. Славится на весь мир Витербо и своим религиозным шествием, посвященным святой Розе. Вот уже более 7 веков в городе проходит торжественная процессия с выносом 28-метровой башни. В 2013 г. праздник в честь 16-летней святой, на который ежегодно собирается более 100 тыс. человек, был признан объектом нематериального наследия ЮНЕСКО. «В трех километрах к западу от Витербо находятся природные горячие источники, температура воды в которых достигает +60°С, - добавляет Джакомо Баррели. - В самом кратере недействующего вулкана находится красивое озеро Больсена, где расположены термы, упоминаемые еще Данте в его «Божественной комедии». Причем надо отметить, что они до сих пор в свободном доступе. Конечно, в районе источников были основаны спа-центры, среди которых известны Пианета-Бенессаре и Терме-деи-Папи. Там можно провести различные процедуры, оздоровиться под присмотром грамотных специалистов. Также в последнее время у нас активно развивается паломнический туризм. Так что всем, кто хочет познать собственную природу, обрести себя, я также рекомендую приезжать в Витербо!» - заключил спикер. /TOURBUS.RU

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