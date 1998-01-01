Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: В Испании открылся первый в Европе тематический парк Ferrari Создание Ferrari Land, третьего тематического парка в составе развлекательного комплекса «Порт Авентура», потребовало инвестиции в сумме сто миллионов евро

Ferrari Land, третий тематический парк PortAventura World Parks & Resort, впервые открыл свои двери гостям во время торжественной церемонии. Единственный в Европе парк, посвященный "Гарцующему жеребцу", позволит посетителям попасть в мир мечты Энцо Феррари. 1500 человек в самом сердце нового парка, включая общественных деятелей, представителей мира искусства и телевидения, смогли увидеть церемонию открытия Ferrari Land. Артуро Мас-Сарда, председатель PortAventura World, Пьеро Феррари, вице-председатель Ferrari и сын легендарного Энцо Феррари вместе с Марком Жене, пилотом-испытателем Ferrari, завели двигатели нового парка. “Ferrari Land потребовал инвестиций в размере около 100 миллионов евро и утвердил новый вид туризма, превратив отельно-развлекательный комплекс в европейское направление с максимальным количеством тематических парков”, – подчеркивает Фернандо Альдекоа, генеральный директор PortAventura World. Кроме того, открытие Ferrari Land совпало с началом сезона-2017 в PortAventura Park, комплексе, принявшем более 69 миллионов посетителей за 22 года своего существования. Посетители комплекса смогут проникнуться духом Ferrari Land в окружении богатейшего культурного наследия Италии, воплощенного в самых известных зданиях этой страны. Также парк отдает дань уважения гению Энцо Феррари, его стилю жизни и легендарным автомобилям в цвете rosso corsa - символу скорости, новейших технологий и инноваций. Новый парк площадью 70 000 квадратных метров предлагает 11 аттракционов для всей семьи, наполненных новейшими технологиями и адреналином. Помимо захватывающих аттракционов, посетителей ждут рестораны, магазины и красочные представления. Возвышаясь над парком, виднеется Red Force, самая высокая и скоростная горка в Европе. Этот аттракцион с ускорением до 180 км/час всего за 5 секунд и высотой 112 метров позволит любителям скорости и "Формулы-1" испытать неповторимые ощущения. Вне всякого сомнения, аттракцион Red Force уже превратился в символ парка благодаря своим уникальным характеристикам и изящному силуэту. Также посетителей ждет гоночная трасса Maranello Grand Race, незабываемые гонки болидов GT на маршруте длиной свыше полукилометра. Этот аттракцион для всей семьи позволит прочувствовать характер легендарной модели “488 Spider”. Рядом с трассой расположены Thrill Towers, два аттракциона в форме башен, похожих на гигантские поршни двигателя болида "Формулы-1". Каждая башня имеет свои особенности и предлагает гостям испытать различные ощущения. Кроме того, посетители смогут насладиться восемью удивительными полупрофессиональными симуляторами Pole Position Challenge, на которых они смогут попробовать себя в роли гоночного пилота. Эти симуляторы очень похожи на те, что используют пилоты "Формулы-1" для тренировок, и, несомненно, понравятся любителям гонок. В парке предусмотрены развлечения и для самых маленьких гостей. Сидя в миниатюрной копии болида «Формулы-1», дети смогут безопасно испытать занос. Вдохновением для Junior Championship послужил традиционный "кнут". Одно из самых ярких проявлений командного духа «Формулы-1» ­­- это замена колес. Pit Stop Record предлагает возможность двум командам посоревноваться в скорости при замене 4 колес болида "Формулы-1". Также посетителей ждут разнообразные развлечения в Kids’ Podium, включая игры для малышей. В новом парке возвышается и великолепное главное здание Ferrari Experience, сердце Ferrari Land, где при помощи двух аттракционов, созданных с использованием инновационных технологий, вся семья сможет погрузиться в два мира марки Ferrari - GT и "Формулы-1". На Racing Legends, проезжая по улицам Рима по самым известным в мире гоночным трассам или по невероятным футуристическим пейзажам, посетители смогут попробовать себя в роли гоночных пилотов за рулем Ferrari. На потрясающем аттракционе OMNIMAX гостей ждут приключения на одной из десяти мобильных платформ. А чтобы завершить погружение, Flying Dreams позволит совершить путешествие во времени и пространстве, познакомив как с самыми знаменитыми моделями автомобилей скудерии, так и с ее пилотами. Также внутри Ferrari Gallery, расположенной в сердце Ferrari Experience, можно отправиться в интерактивное путешествие по истории легендарной команды Ferrari. В новом парке для гостей откроют 5 ресторанов и кафе, которые позволят посетителям погрузиться в истинно итальянскую атмосферу во время дегустации лучших блюд итальянской кухни. Здесь и традиционная итальянская траттория, вдохновленная рестораном в Маранелло (где расположена штаб-квартира Ferrari), Ristorante Cavallino; и тематический фастфуд, Pit Lane, овеянный легендами о пилотах Ferrari и предлагающий блюда по традиционным рецептам; и лучшее итальянское мороженое, известное во всем мире, в Ice Cream Box. PortAventura Business & Events предлагает современный многофункциональный конференц-центр с 18 помещениями, размером 13 000 кв. м и вместительностью в 4000 посетителей. На территории парка можно проводить различные активности для тимбилдинга или эксклюзивные частные мероприятия, Ferarri Land превратит любое мероприятие в уникальное и увлекательное приключение. /TOURBUS.RU

Теги: Ferrari Land, PortAventura World Parks & Resort, Испания, Семейный отдых, Выездной туризм, Событийный туризм Назад к списку новостей

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