Новости Как продается Чехия? Эксперты обсуждают весенний ход продаж на популярном у наших туристов чешском направлении

В этом году картина продаж туров в Чехию демонстрирует рост по всем направлениям – от Праги до оздоровительного туризма и экскурсий. При этом россиянам все больше приходится конкурировать за места в чешских отелях с туристами из других стран, - сообщает АТОР. По мнению туроператорского сообщества, Чехия в этом году значительно усилила свои позиции на российском рынке, сохранив за собой звание одного из самых бюджетных экскурсионных направлений Европы. По оценке разных участников рынка, спрос на Чехию вырос от 40% до 3-4 раз. «Спрос в этом году увеличился в разы по сравнению с прошлым годом. Продавались все даты. Низкий сезон, например с 10 ноября по 17 декабря и с 10 января по 10 февраля, который не пользовался спросом, продавался на «отлично», мы даже добирали места. Такого я не помню за 22 года работы с Чехией», – говорит Елена Ермакова, директор департамента Европы туроператора «Русский Экспресс». По ее информации, не менее впечатляющая и глубина продаж: такой динамики не было последние три года. «В последние три года все продавалось за неделю, максимум за месяц до вылета. Сейчас же брони идут равномерно: май, лето, сентябрь, октябрь. Причём интересно, что бронируют туры на октябрь в Прагу, а не в Карловы Вары», - отмечает эксперт. Как заявляют в «НТК Интурист», продажи Чехии растут уверенными темпами, и в немалой степени – из-за относительно бюджетных цен на направлении. Глубина бронирований по Чехии у туроператора достигает сентября. «Пребывание внутри страны (питание, развлечения) является довольно бюджетным за счет местной валюты. Стоимость туров также может быть невелика, к тому же часто предлагаются различные СПО», – подтверждают эту информацию представители туроператора «TUI Россия». В пресс-службе туроператора «Библио Глобус» сообщили, что по сравнению с прошлым годом, спрос на Чехию увеличился в 3-4 раза. «Глубина продаж достигает сентября 2017 года. Есть заявки и на конец 2017 года», – рассказали в компании. Хороший спрос на чешском направлении подтверждают и наши эксперты. «Чехия – одно из самых недорогих европейских направлений, поэтому спрос на нее растет уверенными темпами, объемы уже превышают показатели прошлого года, - говорит Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW. – Прогнозы на будущее у нас оптимистичные, опять же многое будет зависеть от курса рубля. Чехия находится в среднем ценовом сегменте, а этот сегмент рынка наиболее чувствителен к цене. Если курс рубля будет стабилен, то Чехия останется в тренде, если же произойдет резкое падение, то такие направления, как Чехия, пострадают в первую очередь». Елена Чекулаева, руководитель отдела Чехия компании «Ванд», также говорит о значительном росте объемов продаж на своем направлении, увеличении глубины бронирования. Эксперт связывает позитивную динамику с устойчивым курсом рубля и стабилизацией покупательной способности: «Если не будет глобальных экономических и политических изменений, то Чехия по итогам года продемонстрирует отличные показатели». Елена Тверитинова, руководитель направления компании «ПАКС», оценивает рост спроса на чешском направлении как «значительный», причем не только по сравнению с прошлым, но и 2015 годом. «Глубина продаж в этом году выросла по сравнению с 2015-2016 гг., средний чек тоже возрос, но незначительно», – рассказала она. «Динамику продаж туров в Чехию можно охарактеризовать как ровную, с традиционным всплеском продаж в период рождественских и новогодних праздников, длинных выходных, майских праздников и с марта по апрель с экскурсионными целями, в том числе в составе комбинированных туров с Австрией, Германией, Венгрией. Круглогодичным спросом пользуется отдых в Карловых Варах, есть интерес на MICE-мероприятия», - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор туроператора «Тез Тур». /TOURBUS.RU



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