Новости В Москве обсудили возможности развития российско-китайского туристического рынка Международная конференция «Совершенствование взаимодействия российских туристских дестинаций по вопросам развития въездного туризма из Китайской Народной Республики: практика и тенденции» прошла вчера в российской столице

13 апреля в Москве состоялась международная конференция «Совершенствование взаимодействия российских туристских дестинаций по вопросам развития въездного туризма из Китайской Народной Республики: практика и тенденции». Основной темой конференции стало развитие туристических отношений между Россией и Китаем, вопрос о безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Китая, активизация взаимных туристских потоков между Россией и Японией и перспективы развития иранского направляющего рынка.

На мероприятии присутствовали заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв, представители иностранных государств, сотрудники Министерства иностранных дел России, представители сферы туризма. Николай Королёв отметил, что важно создавать комфортные условия для китайских туристов. Работа в этом направлении ведется давно, что уже позволило китайским туристам использовать привычные им способы оплаты услуг.

- Наши платежные системы не позволяли принимать карты китайских платежных систем. Туристы приезжали с наличными, - отметил Николай Королёв. - Сейчас мы смогли скоординировать усилия. Нам удалось решить проблему, чтобы на нашем рынке китайские туристы обслуживались цивилизованно. Программа лояльности “Русское гостеприимство” - очень важное направление, связанное с тем, чтобы иностранный гражданин, приезжая в Россию, чувствовал себя комфортно. О развитии международной платежной системы “ЮнионПэй” рассказала заместитель генерального директора ООО “ЮнионПэй” Се Ин. - Платежная система “ЮнионПэй” была создана в 2002 году, в 2004 она начала международный бизнес. К концу 2016 охват расширен до 162 стран. 42 страны выпустили или более 6 миллиардов карт, из которых большая часть выпущена в Китае. Каждый житель Китая имеет на руках хотя бы одну карту. Естественно, он захочет воспользоваться ей за рубежом, - подчеркнул Се Ин. - В 2007 году ВТБ начал прием карт “ЮнионПэй”, после чего крупные банки начали также прием карт. На сегодняшний день более 30 финансовых организаций принимают карты на территории России. Порядка 300 тысяч терминалов и банкоматов обслуживают карты “ЮнионПэй”. К концу года их число вырастет вдвое, так как карты начал обслуживать Сбербанк.

Одной из наиболее важных тем встречи стала подготовка кадров. Увеличивающийся поток из КНР - позитивное явление, которое демонстрирует увеличение интереса туристов к российской культуре, истории и стране. - Рост объема потока несет некоторые риски для сферы приема. Китай - наш крупнейший сосед, который лидирует по числу туристов, - рассказал председатель Туристической Ассоциации «Мир без границ» Александр Федин. - На рынке приема китайских туристов должны работать российские кадры, чья подготовка соответствует международным стандартам. В этом году было подготовлено рекордное число гидов - 18 человек. Идею о необходимости подготовки собственных кадров поддержал Николай Королёв.

- Ростуризм считает, что нужно привести нормативно-правовые акты в соответствие с нашей стратегией. Переводчиком должен быть именно российский гражданин, - считает Николай Королёв. - Это принципиально. Мы будем делать все, чтобы на рынке остались российские гиды-переводчики. Для этого мы будем качественно обучать людей, чтобы они предоставляли квалифицированные услуги по переводу, знали историю и культуру России.

- Распространенной проблемой отечественного сервиса является недостаток дружелюбия у сотрудников, обслуживающих гостей. Сервисные продукты должны быть современными и комфортными для туристов. Мы должны минимизировать риски для туристов, - считает и.о. ректора Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин. - Организация платежей, размещение - все должно быть организовано для удобства туристов. Иногда мелочь в нашем понимании становится ключевой для развития турпотока.

- China Friendly - инструмент, помогающий тем, кто работает с китайским туристическим рынком, объясняет, как принимать китайских туристов, что нужно делать, чего нельзя. - отметила руководитель программы “China Friendly” Анна Сибиркина. - Цель программы - создать комфортную среду для китайских граждан. Мы стараемся сохранить нашу аутентичную культуру так, чтобы гости из Китая и других стран чувствовали себя комфортно. /TOURBUS.RU





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