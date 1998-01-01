Новости В Москве представили один из главных брендов Италии Топ-менеджмент компании Costa Cruises представил в Москве перспективы развития круизного рынка и его потенциальных возможностей на российском рынке

12 апреля в Москве топ-менеджмент компании Costa Cruises совместно с ведущими итальянскими и российскими партнерами представили результаты исследования ценности и восприятия итальянских брендов, развития круизного рынка и его потенциальных возможностей на российском рынке. Как отмечалось в ходе презентации, Италия является одним из наиболее предпочтительных направлений для отдыха российской целевой аудитории 97% респондентов исследования положительно относятся к итальянской продукции и считают Италию крайне привлекательным направлением для проведения отпуска.

Италия ассоциируется у них с красотой, отличной кухней, превосходным местом для шопинга, современными модными трендами, способностью наслаждаться жизнью, а также дизайном, креативностью и гостеприимством. При этом Италия ассоциируется у россиян не только с местом проведения отпуска, но и является синонимом высокого качества модных брендов. 89% респондентов склонны положительно оценивать продукцию, произведенную в Италии. 79% считают, что продукция, поставляемая из Италии, обладает высоким качеством, а 77% считают, что значок Made in Italy является «гарантией» высокого качества продукции. Сама страна Италия является «самым вспоминаемым брендом» для 24% опрошенных.

Как отмечалось также в ходе презентации, ежегодно, по статистике подтвержденных бронирований, отмечается стабильный рост круизного рынка. Согласно отчету Международной ассоциации круизных линий (CLIA), за 2016 год ожидается увеличение круизного пассажиропотока в течение всего 2017 года. По оценкам специалистов, 25,3 млн. пассажиров планируют отправиться в круиз в 2017 году, что показывает заметный рост за последние 10 лет (15,8 млн. пассажиров в 2007 году). «Круизная индустрия быстро реагирует на растущий спрос на круизы во всем мире. Бренд Costa сегодня хорошо узнаваем. Наша компания является ключевым игроком на мировом круизном рынке, и перспективы развития как краткосрочные, так и долгосрочные очень вдохновляют нас», - заявил в ходе презентации Нил Паломба, президент круизной компании Costa Cruises. По его словам, «все наши лайнеры ходят под итальянскими флагами, подчеркивая истинный итальянский стиль. На российском рынке мы представляем свои круизы с 2003 года. Costa Cruise воплощает в себе «лучшее из Италии» с точки зрения качества, стиля и гостеприимства. Я убежден в том, что российские гости смогут по достоинству оценить предложенные на борту блюда итальянской кухни, наряду с новыми развлекательными программами, разнообразными формами досуга в итальянском стиле».

Итальянская компания Costa Cruises занимается маркетинговыми исследованиями круизного рынка в России с 2003 года. За последние четырнадцать лет число российских отдыхающих, выбирающих отпуск на одном из 15 лайнеров флота компании Costa, значительно возросло.

Кроме того, с 2007 года Costa Cruises предлагает российским пассажирам возможность посадки и высадки в Санкт-Петербурге (Costa Mediterranea стал первым лайнером, посетившим новый круизный терминал Санкт-Петербурга в сентябре 2008 года) во время летних круизов по cтолицам Балтики. Самым популярным круизным направлением для российских туристов по-прежнему остается Средиземное море. «Узнаваемость бренда Costa довольно высока среди российских туристов, и мы уверены, что наше предложение в соотношении цены и качества является непревзойденным, - отметил старший вице-президент по международным продажам Массимо Бранкалеони. По словам спикера, «только круизы Costa гармонично передают эксклюзивные и уникальные впечатления об Италии. Наша цель - сделать так, чтобы гости полноценно насладились итальянской атмосферой на борту и прониклись истинным итальянским духом». /TOURBUS.RU

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