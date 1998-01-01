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13 апреля
В Москве представили один из главных брендов Италии
Топ-менеджмент компании Costa Cruises представил в Москве перспективы развития круизного рынка и его потенциальных возможностей на российском рынке
12 апреля в Москве топ-менеджмент компании Costa Cruises совместно с ведущими итальянскими и российскими партнерами представили результаты исследования ценности и восприятия итальянских брендов, развития круизного рынка и его потенциальных возможностей на российском рынке. Как отмечалось в ходе презентации, Италия является одним из наиболее предпочтительных направлений для отдыха российской целевой аудитории 97% респондентов исследования положительно относятся к итальянской продукции и считают Италию крайне привлекательным направлением для проведения отпуска.
При этом Италия ассоциируется у россиян не только с местом проведения отпуска, но и является синонимом высокого качества модных брендов. 89% респондентов склонны положительно оценивать продукцию, произведенную в Италии. 79% считают, что продукция, поставляемая из Италии, обладает высоким качеством, а 77% считают, что значок Made in Italy является «гарантией» высокого качества продукции. Сама страна Италия является «самым вспоминаемым брендом» для 24% опрошенных.
«Круизная индустрия быстро реагирует на растущий спрос на круизы во всем мире. Бренд Costa сегодня хорошо узнаваем. Наша компания является ключевым игроком на мировом круизном рынке, и перспективы развития как краткосрочные, так и долгосрочные очень вдохновляют нас», - заявил в ходе презентации Нил Паломба, президент круизной компании Costa Cruises.
По его словам, «все наши лайнеры ходят под итальянскими флагами, подчеркивая истинный итальянский стиль. На российском рынке мы представляем свои круизы с 2003 года. Costa Cruise воплощает в себе «лучшее из Италии» с точки зрения качества, стиля и гостеприимства. Я убежден в том, что российские гости смогут по достоинству оценить предложенные на борту блюда итальянской кухни, наряду с новыми развлекательными программами, разнообразными формами досуга в итальянском стиле».
«Узнаваемость бренда Costa довольно высока среди российских туристов, и мы уверены, что наше предложение в соотношении цены и качества является непревзойденным, - отметил старший вице-президент по международным продажам Массимо Бранкалеони. По словам спикера, «только круизы Costa гармонично передают эксклюзивные и уникальные впечатления об Италии. Наша цель - сделать так, чтобы гости полноценно насладились итальянской атмосферой на борту и прониклись истинным итальянским духом».
/TOURBUS.RU
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