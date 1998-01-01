Новости Российский турпоток в Лигурию вырос на 30% Презентация туристических возможностей Лигурии прошла в российской столице

В Москве прошла презентация туристических ресурсов итальянской провинции Лигурия, организованная региональным Управлением по туризму, аэропортом Генуи и авиакомпанией S7. Лежащая на северо-западе Италии Лигурия по форме напоминает полумесяц, протянувшийся по побережью Лигурийского моря от французской границы до Тосканы. «Лигурия, подобно остальным итальянским провинциям, в последние годы пережила заметный спад турпотока из России, - рассказал проведший презентацию представитель Управления по туризму Лигурии Карло Фиденца, - но в минувшем году ситуация ощутимо изменилась к лучшему: рост прибытий туристов из России составил 28%, на 13% увеличилось количество ночёвок. Полагаю, дальнейшему приросту турпотока будут способствовать и три регулярных рейса авиакомпании S7 в Геную, которые в летний сезон будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам». Столица Лигурии — Генуя, в средние века бывшая — вместе со своей традиционной соперницей Венецией - одной из средиземноморских «супердержав». Бывшие генуэзские владения сегодня превратились в одну из самых небольших по территории административных областей Италии, обладающих, тем не менее, большим количеством уникальных историко-культурных памятников. Старый город расположенной «по вертикали» (в отличие от той же Венеции) Генуи — один из самых больших в Европе, символами его являются комплекс из 42 дворцов Palazzi dei Rolli (входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), улица Le Strade Nuove, кафедральный собор San Lorenzo, старая гавань Porto Antico и др. Одна из самых колоритных черт Лигурии как региона — это живописнейшие приморские городки, посёлки и рыбацкие деревни. Самым известным является национальный парк Cinque Terre (Пятиземелье) с прилегающим к нему городком Портовенере, также входящий в списки Всемирного наследия. Парк называется так потому, что состоит из пяти небольших городков-коммун, расположившихся среди гор у самого моря. В целом же в Лигурии имеется 21 малый город, входящие в список самых красивых в Италии — в последнее время его пополнили Лингвельетта и Кампо-Лигуре, а также 15 населённых пунктов, удостоенных Оранжевого флага, символизирующего гармоничное сочетание богатого архитектурного наследия и качества жизни. Очень характерен для Лигурии и тематический маршрут «Море садов», включающий 26 исторических вилл с прилегающими парками и садами. Лигурия немыслима и без моря: 25 лигурийских пляжей являются обладателями Голубого флага. Для тех, кому недостаточно обычного отдыха на пляже, в регионе созданы 45 авторских маршрутов для исследования морских глубин, действуют 120 центров дайвинга и школ подводного плавания. Самые известные и привлекательные места для погружения — три морских заповедника в районах Чинкве-Терре, Портофино и островов Берджеджи. Аквариум Генуи является самым большим в Италии, популярен и музей моря «Галата», где благодаря современнейшим мультимедийным технологиям в виртуальном режиме можно пережить даже самый свирепый шторм. Лигурийское побережье — идеальное место для занятия активными видами спорта — от велоспорта до трекинга и скалолазания (самые известные скалодромы находятся в Финале-Лигуре и на перевале Кампо-Ноли). Маршрут Alta Via Лигурийских гор — от Сарцаны до Вентимильи — имеет протяжённость более 400 км и идеален как для многодневных экскурсий, так и для коротких прогулок, в том числе на лошадях. В Лигурии проложено более 2 тыс. км маршрутов для горного велосипеда и 675 км благоустроенных пеших троп. Весьма богат разнообразными событиями и событийный календарь Лигурии. Самым известным и, без преувеличения, всемирно знаменитым является песенный фестиваль в Сан-Ремо. Но не менее интересны, например, дни открытых дверей (конец мая и сентябрь) в генуэзских палаццо, собирающее до 2,5 тыс. судов лодочное шоу и проводимая раз в два года — по нечётным годам — международная ярмарка рыбы и морепродуктов Slow Fish в Генуе. Или уникальная выставка Еврофлора, раз в пять лет превращающая весеннюю Лигурию в главный цветочный сад Европы. И, разумеется, трудно представить себе Италию вообще и Лигурию в частности без оригинальной местной кухни. 14 местных продуктов входят в списки столь популярной ныне «медленной еды»: фиолетовая спаржа из Альбанги, сушёные каштаны из Малиццано, померанец из Савоны, овечий сыр из Бригаска, чеснок из Вессалико и др. Кулинарным символом Лигурии является песто — традиционный густой соус на основе базилика, который готовится с помощью пестиков из оливкового дерева в мраморных ступках с добавлением оливкового масла, кедровых орешков и чеснока. Более подробно с этим символом провинции можно познакомиться в генуэзском Парке базилика. В Лигурии имеется ряд маршрутов, совмещающих знакомство с историко-культурным наследием региона с дегустацией местных оригинальных продуктов. Это прежде всего Tutti Frutti в провинции Специя (восточная часть Лигурии), Дорога вина и оливкового масла — 127 км от Коль-ди-Нава до Споторно, проходящая через мельницы, винные погреба и агротуристические комплексы, «Белая кухня» - маршрут, посвящённый продуктам по преимуществу светлой окраски (свежие сыры, овощи, чеснок, репа, лук-порей и др.), собираемым во время перегона скота на альпийские луга и приготовляемым из них блюдам. В низкий сезон очень популярны проводимые в Лигурии конгрессные мероприятия: в провинции имеются 173 MICE-комплекса разной вместимости; весьма показательно, что приносимый ими доход составляет около 40% общей выручки регионального туризма. /TOURBUS.RU



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