Израиль расширит поддержку российских туроператоров

В Министерстве туризма Израиля планируют расширение поддержки российских туроператоров, осуществляющих чартерные программы в Эйлат. Об этом сообщила Ксения Кобякова, директор Министерства туризма Израиля по России и СНГ, которую цитирует АТОР.

«В конце 2017, либо в начале 2018 года, недалеко от Эйлата заработает новый аэропорт Рамон, открытие которого послужит дополнительным стимулом для расширения полетных программ участников российского туристического рынка. Мы надеемся на рост объемов перевозки из России на курорты Израиля в следующем зимнем сезоне», – заявила г-жа Кобякова.

По ее словам, в прошедшем зимнем сезоне выполнение чартерных программ в аэропорт Овда шло гораздо успешнее, чем это было год назад: увеличилось и количество туристов, и средняя загрузка рейсов. Так, в период со 2 октября 2016 года по 23 марта 2017 года было выполнено 135 рейсов со средней загрузкой 82%. В общей сложности, в аэропорт Овда прибыл 23 471 гость из РФ, что на 127% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Для сравнения – с 8 октября 2015 года по 23 марта 2016 года было организовано 72 перелета в южный аэропорт Израиля со средней загрузкой 70%, всего было тогда перевезено 10 340 туристов из России. Таким образом, рост более чем двукратный.

Напомним, что в этом году официально программа поддержки, в рамках которой организаторы (консолидаторы) перевозок получают от Минтуризма Израиля за каждого привезенного в Овду пассажира по 45 евро, длится до 10 апреля. Недавно Израиль объявил о старте сбора заявок на участие в следующем этапе субсидирования рейсов.

Скорее всего, в этом году будет продолжена и поддержка полетов из регионов России в Тель-Авив: в настоящее время в этом проекте участвует Самара. По условиям программы, субсидируются рейсы их тех аэропортов России, откуда прежде не было перевозки в Израиль.

«В рамках этого проекта мы планируем расширить региональность. Перевозка из Самары в Тель-Авив стартовала в октябре прошлого года, у нее годовой объем поддержки. И у нас тоже есть намерения продлить ее еще на год», - сообщила Ксения Кобякова, подчеркнув, что, скорее всего, обе программы (как по поддержке полетов в Овду, так и в Тель-Авив), министерство будет развивать и адаптировать.

«Конечно, расширение поддержки российских туроператоров, осуществляющих чартерные программы в Эйлат, поможет простимулировать поток в этот регион, немалую роль в этом сыграет и открытие нового аэропорта Рамон, который находится намного ближе к самому Эйлату, чем существующий аэропорт Овда, - прокомментировал нам эту новость Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go. – Надеюсь, что новый аэропорт будет принимать не только чартеры, но и регулярные рейсы, а также лоукостеры.

Отрадно, что будет продолжена поддержка полетов из регионов России в Тель-Авив, а, по сути, в центр Израиля, ведь это наиболее востребованное направление на российском рынке, именно там находятся наиболее известные достопримечательности Святой Земли.

Кстати об Эйлате. Напрямую туда летает чуть меньше 20 тыс. российских туристов в год, тогда как общий поток туристов в Израиль находится примерно на уровне 300 тыс. туристов в год. Отмечу также, что Эйлат пользуется спросом в составе комбинированных экскурсионных туров, охватывающих и центр страны (Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Натания, Галилея и др.).

Конечно, смотреть на Эйлат как самостоятельное направление не только можно, но и нужно - например, в таких случаях, когда туристы приезжают в Израиль в зимний сезон с целью отдохнуть на море. Делать же однодневные экскурсии из Эйлата до городов центра страны - для туристов весьма утомительно. В теплый же период времени (с конца апреля до середины ноября) многие туристы предпочитают проводить в городах Средиземного моря, где в этот период продолжается купальный сезон.

В любом случае, любая поддержка государства перелетов - это всегда плюс».

/ TOURBUS.RU