Новости Cокращение темпов бронирования Турции после «предупреждения Росавиации» все же произошло Представители туристических объединений и туроператоры прокомментировали ситуацию на рынке после прозвучавшей в понедельник информации о возможном запрете чартерных программ в Турцию

Лояльность российских туристов, планирующих свои зарубежные поездки в этом сезоне, к морским курортам Турции остается высокой, констатируют ведущие туроператоры направления – сообщает АТОР. И тем не менее ряд туроператоров фиксируют сокращение объемов продаж после прозвучавшего в понедельник предупреждения Росавиации, касающегося чартерных перевозок в эту страну. При этом некоторые операторы считают, что фиксируемый спад связан не только с дезориентацией туристов, но и с политикой турагентств в условиях возникшей неопределенности. Так, генеральный директор «Библио Глобус» Ирина Костенко подтвердила, что спрос на Турцию у оператора остается достаточно стабильным, аннуляций туров не отмечено. Турция, по ее словам, делит вторую строчку по объемам продаж оператора с Грецией, первое место в этом году занимает Кипр, изменений здесь не произошло. При этом она отметила, что каких-либо проблем с перевозкой в Турцию в связи с недавним письмом Росавиацией она не видит – вся перевозка у оператора базируется на регулярных рейсах. Этим летом «Библио Глобус» будет летать в Турцию из 10 городов России. В ANEX Tour не отмечают значимого роста аннуляций или перебронирований туров в Турцию по сравнению с обычными сезонными показателями по данному направлению, однако фиксируют некоторое замедление темпов продаж направления, в связи с общей неопределенностью и медиа-паникой. Но по словам Алены Хитровой, главы департамента по связам с общественностью туроператора, это в целом не более 7%. По данным туроператора, Турция продолжает быть ведущим летним направлением у клиентов ANEX Tour, занимая более 40% в текущих общих продажах. Кроме того, с 3 апреля 2017 года на сайте Росавиации была опубликована информация о назначении основного перевозчика оператора AZUR air статусом регулярного авиаперевозчика из 23 городов в регионах по более чем 60 маршрутам в Турцию. «В связи с этим, доля чартерной перевозки в Турцию в целом уменьшилась, кроме того есть предложения с вылетами регулярными рейсами TurkishAirlines и «Аэрофлота». Этим летом ANEX Tour планирует летать в Турцию из 35 городов, включая столицу», - говорит г-жа Хитрова. В НТК «Интурист» подтверждают, что Турция, судя по анализу продаж в дни после письма Росавиации, продолжает быть ведущим направлениям в продажах компании. «Турция и сегодня занимает долю порядка 50% в текущих продажах "НТК-Интурист", при этом мы полагаем, что у всех серьезных игроков на данном направлении,эта доля не менее 30%», - говорит генеральный директор туроператора Виктор Тополкараев. При этом он отмечает, что несмотря на то, что объемы продаж у компании по Турции несколько упали после ажиотажа, связанного с письмом Росавиации (оценочно, на 10-20% в среднем, а в первые часы – на 30-40%), коррелирующего с этим падением роста на других направлениях, в том числе на российских, по которым у "НТК Интурист" в портфеле много предложений, не произошло. Мало того, общее состояние шока в турагентской среде временно замедлило продажи и на других направлениях – говорит г-н Тополкараев. «После кратковременного спада продаж сразу после информационного шума в СМИ по поводу возможной отмены чартеров, мы видим стабилизацию и возвращение объемов среднедневных продаж по Турции к прежним объемам – отметила Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик». Она также подчеркнула, что Турция продолжает оставаться самым весомым направлением в структуре продаж компании с долей порядка 30%: «Это самая большая доля из всех наших направлений, за Турцией следует Греция, Кипр и Россия. В Турцию этим летом Pegas Touristik планирует летать из 40 городов, массовая перевозка из регионов начнется в конце апреля-начале мая» . В то же время, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, темпы бронирования отдыха в Турции снизились на треть после сообщений о возможной приостановке чартеров. При этом она отмечает, что сейчас перебронирований Турции нет и быть не может, потому что по условиям акции раннего бронирования деньги при аннуляции тура не возвращаются – они продаются с большой скидкой, и эти деньги сразу переводятся в страну. «Акция раннего бронирования направлена на то, чтобы отели получили оборотные деньги и подготовились к сезону. Аннулировать туры – пожалуйста, но без возврата денег. Еще ничего не произошло, ни форс-мажора, ни отмены чартеров, поэтому сам вопрос возврата денег в нынешней ситуации пока даже не будет обсуждаться», – пояснила она. /TOURBUS.RU

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