Россияне выбирают семейный отдых

Наши эксперты по-разному оценили результты исследования ресурса Onlinetours, посвященного росту интереса к семейному отдыху среди наших туристов

Россияне все чаще отправляются на отдых семьями. Это следует из анализа статистики онлайн-агрегатора пакетных туров Onlinetours.ru по зимнему сезону 2016-17, о котором сообщает АТОР. Об этом свидетельствует как долевое распределение реальных бронирований по числу туристов в заявке, так и изменения в предпочтениях россиян по типам размещения.

По данным Onlinetours.ru, 40,2% клиентов сервиса этой зимой приобретали туры на двоих, но доля подобных путевок по отношению к прошлой зиме сократилась на 20%.

В одиночку на отдых желали отправиться 9,3%, и доля таких продаж также сократилась – на 15%. Зато явственно вырос интерес к семейному отдыху: доля туров в составе двоих взрослых с ребенком составила 18% от общего числа (рост на 71% по сравнению с прошлой зимой), а семьи с двумя детьми бронировали отдых в 7,8% случаях (рост на 113%).

Доля туров в составе двоих взрослых с ребенком составила 18% от общего числа бронирований – рост на 71% по сравнению с зимой 2015-16 гг.

Чаще всего данным сайтом для покупки тура по России, согласно статистике Onlinetours.ru, пользовались москвичи: за зимние месяцы в качестве города отправления на курорт 86% выбирали Москву, на остальные города приходится лишь 14% (и это преимущественно Санкт-Петербург). Если говорить о прошлых годах, то доля москвичей среди покупающих российские зимние туры в прошлые годы составляла 90 и более процентов.

Эта статистика, говорящая о нарастающем спросе со стороны семейных туристов, коррелирует и с данными о том, какой тип размещения и питания выбирали организованные туристы этой зимой.

На 45% увеличилась популярность размещения в отелях 4* – в итоге такие туры приобрели 28,2% клиентов агрегатора туров

Как и годом ранее, туры с трехразовым питанием покупало около 6% отдыхающих, однако доля проданных пакетов на базе двухразового питания у Onlinetours.ru выросла на 14%, в итоге составив 9,6% от общего числа проданных путевок по России.

«Семейный» тренд находит отражение и в статистике по размещению. Так, заметно (на 45%) увеличилась популярность размещения в отелях 4* – в итоге такие туры приобрели 28,2% клиентов Onlinetours.ru.

«Да, действительно, мы отмечаем положительную динамику спроса на путешествия у клиентов, отправляющихся на отдых семьями с детьми. Так, спрос на семейные туры на период весенних школьных каникул у туристов с детьми, по данным наших продаж, выше прошлогоднего на 20-30%.

Популярностью пользуются экскурсионные туры по городам России, в топе направлений - Санкт-Петербург, далее по популярности следуют туры в Псков, Беларусь и Калерию.

Во Франции на даты каникул традиционно пользуются популярностью комбинированные туры Париж + Диснейленд, кроме того бронируются различные индивидуальные экскурсии для детей в Париже. В Великобритании на эти даты пользуются спросом наши тематические туры с детской направленностью», - прокоментировала нашему порталу результаты исследования Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», в всвою очередь не согласен с данными онлайн-агрегатора о том, что россияне стали чаще путешествовать семьями: «Если мы говорим о совершеннолетних детях, то они все чаще стали путешествовать без родителей. Например, молодежь на сноубордах катается на Красной Поляне, а родители купаются и загорают в ОАЭ. Члены одной семьи стараются все же выбрать отдых по интересам, а они, как вы понимаете, у всех разные.

Иначе ситуация обстоит с жителями республик Северного Кавказа, вот оттуда нам приходят заявки на семейный отдых. Мы часто получаем оттуда заявки на семейные туры в ОАЭ, и размещаем в апартаментах семью из 5-7 человек».