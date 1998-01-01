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Италия временно восстановит паспортный контроль со странами ЕС/ В Калининградской области сокращается финансирование программы развития туризма/ Железнодорожники Испании начали забастовку

Италия временно восстановит паспортный контроль со странами ЕС

В связи с проведением на Сицилии саммита «Большой семерки» (G7) Италия в период с 10 по 30 мая временно восстановит пограничный контроль на внутренних границах с другими странами Европы, - сообщает АТОР.

Эта мера, результатом которой станет усиление паспортного контроля и увеличение числа проверок, в первую очередь затронет тех путешественников, не граждан ЕС, которые приедут в Италию с территории других стран Шенгена. Пересечение итальянской границы может занять несколько больше времени, чем обычно.

По данным МИД Италии, 26-27 мая на Сицилии в городе Таормина пройдет встреча лидеров G7, в связи с чем по всей стране будут усилены меры безопасности, в том числе, и на всех границах: внутренних, морских, сухопутных и воздушных. По предварительным данным, в Таормину приедет около 20 тысяч человек, сопровождающих руководителей государств.

Проведение G7 вызовет не только беспрецедентные меры безопасности, но и ограничения. Так местным рыбакам будет запрещен выход в море. Будут закрыты все порты на Сицилии, в том числе, и для круизных судов. Отдыхающим будет разрешено купаться и плавать лишь в пределах 50 м от берега. Так что итальянским и иностранным туристам не рекомендовано приезжать в Таормину на последней неделе мая.

Российские туроператоры, комментируя предстоящее событие, говорят, что россиянам, имеющим действующую визу и бронирование в отеле, не стоит волноваться.

В Калининградской области сокращается финансирование программы развития туризма

В Калининградской области сокращается финансирование региональной программы развития туризма, говорится в опубликованном постановлении правительства.

Так, если в 2016 году на развитие туристической отрасли было выделено 95 млн рублей, что на 10% превышало объем предыдущего года, то в 2017 году финансирование составит 85 млн рублей. Тенденция снижения расходов сохранится в 2018 году, когда будет выделено 64,5 млн рублей, а также в 2019 году – 60 млн рублей. И только в 2020 году финансирование увеличится до 73 млн рублей.

В эти годы правительство полностью откажется от выделения средств на создание "комплекса обеспечивающей и туристической инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров области", от субсидий местным бюджетам на создание мест отдыха и содержание морских пляжей, некоторых других мероприятий.

Вместе с тем, выделение средств предусмотрено на создание и поддержание туристических ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка. На эти цели до 2020 года будет выделено более 69 млн рублей.

Железнодорожники Испании начали забастовку

Персонал бортовых служб высокоскоростных поездов AVE и составов дальнего следования Larga Distancia компании Renfe призвали к проведению очередной серии из десяти забастовок. Они начались во вторник, 11 апреля. Об этом пишет порта Noticia.

Первые пять забастовок пройдут подряд. Они продлятся с 01:00 вторника до 01:00 субботы, 15 апреля. Именно в эти дни многие жители Испании отправятся в пасхальные отпуска.

Вторая часть акции пройдет в дни майских праздников, с 1:00 1 мая до 1:00 5 мая.

При этом акция протеста не повлияет на движение поездов и коснется только оказываемых на борту услуг: в числе прочих функций ее участники занимаются обслуживанием кафетерия и кейтеринга на борту, а также распространением прессы и озвучиванием сообщений по громкой связи.

Участники забастовки выступают против проведения временного процесса массовых сокращений, который компания запустила в начале апреля. Он затронет 452 работников фирмы. Всего к забастовке призвали около двух тысяч работников.

/TOURBUS.RU