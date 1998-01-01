Новости Спрос на первомайские пляжи радует не всех туроператоров Наши эксперты рассказали, какие зарубежные морские направления будут пользоваться спросом в период ближайших «майских каникул»

По отзывам опрошенных нами туроператоров, уже в эти майские праздники наши соотечественники готовы отправиться на морские пляжи. И здесь вне конкуренции оказалась, по отзывам практически всех наших экспертов, Турция. Хотя прозвучавшее в понедельник неожиданное «предупреждение» Росавиации о возможном запрете на чартерные полеты в Турцию и напугало наших туристов, об аннуляции забронированных программ речи пока не идет, - отмечают наши эксперты. Впрочем, нужно отметить, что операторы, предлагающие более дорогие туры, в частности в Юго-Восточную Азию, серьезного всплеска спроса на майские праздники не отмечают. «По Турции темпы бронирования высокие - особенно это касается первой и второй половины месяца. Небольшой спад наступает традиционно после майских праздников. Но вполне возможно, что его тоже не будет, потому что на этот пока период отельеры предлагают хорошие цены и это подстегнет спрос ближе к поездкам», - рассказала нам Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. В пресс-службе Anex Tour отметили, что «Турция по-прежнему в приоритете. К тому же мы запустили акцию - при бронировании туров в Турцию в один из наших новых отелей в Белеке мы возвращаем $100 за каждую забронированную заявку. Что касается Юго-Восточной Азии, то здесь топовыми направлениями являются Таиланд и Вьетнам, в том числе и на майские даты. Эти две страны – азиатская классика, и она стабильно популярна у российских туристов, особенно в регионах». Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», рассказал нам, что «за счет хорошей динамики продаж Турции можно говорить о высоких объемах общего потока. Раннее бронирование Турции продемонстрировало отличные показатели. Достаточно хорошо бронируют туры в страны с гарантированным солнцем и возможностью купания – ОАЭ, Кипр, Таиланд, Марокко, хорошо продается Израиль экскурсионный, а туры в Эйлат на майские даты мы уже практически закрыли». Хорошо идут продажи Израиля и в компании KMP Group. «Мы взяли блоки мест на «Аэрофлоте» с 29 апреля по 6 мая, сформировали программы по экскурсионному Израилю на майские праздники, продажи только начались, и начались очень бодро, мы отмечаем высокий интерес, но пока говорить о результатах все-таки рано, поскольку пока идут бронирования на Пасху, майские продажи войдут в активную фазу чуть позже. Прогнозы у нас положительные», - рассказала нам Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group. Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании «Ориентал Дискавери», отметила в беседе с нами, что «всплеска спроса на майские праздники на пляжные направления у нас нет, но отмечается небольшой объем бронирования туров во Вьетнам, Таиланд, Бали. Гораздо увереннее продается на май Япония, традиционно популярная в это время года, аншлаг на направлении Северная Корея мы связываем в тем, что в нашей компании одни из самых привлекательных цен на рынке, неплохо продаются страны Латинской Америки». «В Азии на майские праздники популярны комбинированные программы с пляжным и экскурсионным отдыхом. В Индонезии - туры в комбинации с ОАЭ и Сингапуром, в Китае – экскурсионная программа с посещением Пекина, Шанхая и о. Хайнань. В Японии пользуются спросом групповые экскурсионные туры с посещением популярных городов и достопримечательностей страны», - рассказала нам Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. Иван Ушаков, генеральный директор компании «Миракль», между тем не отмечает всплеска интереса на майские праздники: «Если говорить о пляжных направлениях, например, о Вьетнаме, то спрос стал гораздо хуже, нежели год назад. Мы предлагаем экскурсионные программы по Вьетнаму и видим, что интерес к ним ослабевает, многие туристы начали воспринимать страну как исключительно пляжное направление». /TOURBUS.RU

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