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В связи с пасхальными праздниками визовые центры европейских стран меняют работу

В этом году, учитывая то что даты православной, католической и протестантской Пасхи совпадают, изменения в работе визовых центров особенно значительны

В этом году, учитывая то, что даты православной, католической и протестантской Пасхи совпадают, изменения в работе визовых центров особенно значительны.

Визовые центры некоторых европейских стран изменят график работы в апреле из-за празднования Пасхи, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В этом году совпадают даты Пасхи у православных, католиков и протестантов. В связи с празднованием в апреле меняют график работы визовые центры европейских стран", — говорится в сообщении АТОР.

Так, в понедельник, 17 апреля, будут закрыты визовые центры Австрии, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши, Хорватии, Франции, Италии. В остальные дни они будут работать по обычному графику.

Визовые центры Мальты и Швейцарии закрыты 14 апреля, в этот день также не работают визовые центры и консульства Болгарии.

Визовые центры Германии в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут работать на прием заявлений и выдачу паспортов 14 и 17 апреля в обычном режиме. Однако заявителей просят подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержки на этапе рассмотрения, поскольку визовый отдел посольства будет закрыт 14 и 17 апреля.

Региональные визовые центры Греции будут закрыты 17 апреля, за исключением центров в Волгограде, Пензе, Томске, Сургуте, Тюмени, Челябинске и Липецке. В этот день также будет закрыто Генеральное консульство Греции в Москве. Генконсульство и визовый центр в Петербурге не будут работать 14 и 17 апреля.

Испания закроет визовые центры в РФ 13 и 14 апреля.

Визовые центры Исландии будут закрыты 14 и 17 апреля, а также 20 апреля, в честь государственного праздника – Первого дня лета.

Визовые центры Дании закроются 13, 14 и 17 апреля.

Консульства Норвегии будут закрыты 14 и 17 апреля, визовые центры работают по графику.

Визовые центры Португалии закрыты 14 апреля, а также 25 апреля, в День свободы Португалии.

Визовый отдел посольства Словении будет закрыт 17 апреля. При этом визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Калининграде, Мурманске и Екатеринбурге будут работать на прием заявлений и выдачу паспортов 17 апреля в обычном режиме.

Визовые центра Финляндии не будут работать 14 и 17 апреля.

Консульства Швеции закрыты 14 и 17 апреля, ВЦ в эти даты работают по обычному графику.

Визовые центры Эстонии закроются на 14 и 16 апреля.

/TOURBUS.RU