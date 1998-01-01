Как продается Абхазия?

По информации РСТ, в минувшем месяце раннее бронирование по Абхазии, активно стартовавшее в первые два месяца этого года, несколько притормозило. Однако сейчас операторы надеются только на традиционное оживление продаж с середины апреля и в мае. направлении продаются вяло, со снижением по сравнению с прошлым годом.

Как рассказала в интервью РСТ директор московского офиса компании «Кандагар» Элина Евланова, абхазские объекты сейчас бронируют хуже, чем в минувшем году, спад составляет порядка 10-20%. Традиционно заполняются популярные отели и пансионаты, например «Сосновая роща», но многие объекты среднего и эконом-уровня просели. «Видимо, целевая аудитория этого направления экономит на отдыхе или выжидает, чтобы определиться с отпуском в последний момент. Конечно, мы стимулируем продажи. Акцию раннего бронирования продлили до конца марта, не отменили на апрель и т.д. Не исключаем, что спрос на лето сдвинется ближе к сезону. А вот майские праздничные даты берут заметно хуже, чем год назад», – подчеркнула она.

Как отметил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Мы так и не поняли, почему в феврале-марте 2016 года было куплено так много летних путевок. Ведь люди ничего не выиграли от того, что приобрели туры за столь длительный период до заездов. Единственным объяснением мог послужить факт, что в прошлом феврале наблюдался большой вброс дешевых авиабилетов. И многие россияне, купив билеты в Крым и Сочи за 6000 рублей, тут же определялись и с наземкой», –.

Эксперт напомнил, что в этом году ситуация иная: на майские высокие даты билеты на южные российские курорты обойдутся 10-14 тыс. рублей, такими же расценки останутся и на лето, поэтому торопиться с покупкой смысла нет. Обычно пик продаж наступает за 20-25 дней до даты заезда. Г-н Ромашкин считает, что в этом году туристы, скорее всего, вернулись к обычной модели покупок, соответствующей 2015 году, когда немного туров приобретают в феврале, немного – в марте, побольше – в апреле, и основное количество покупок приходится на май-июнь. По его оценкам, нынешнее лето продается на 10% хуже, чем в аналогичное время 2016, зато майские держатся на прошлогоднем уровне.

В то же время директор по рекламе и PR компании ICS Travel Group Анна Филатовская наблюдает рост продаж туров в Абхазию по раннему бронированию на 10-15%. Цены выросли незначительно, глубина продаж доходит до сентября. Однако и она подтвердила, что туры на майские праздники в этом году бронируют не столь активно, как в прошлом.

В то же время, опрошенные нами эксперты спросом на летний отдых в Абхазии пока что довольны.

«Абхазия достаточно популярное направление, спрос на топовые объекты начинается еще в ноябре, задолго до начала сезона и постепенно нарастает, причем бронируют и август, и даже октябрь-ноябрь года, при этом самым популярным временем для посещения Абхазии пока остается лето. Спрос на Абхазию хороший, - говорит Елена Добровольская, генеральный директор компании «7-тур».

«Если говорить по предпочтениям размещения, то в прошлом году бронировали более респектабельные отели, что мы связываем в том числе с отсутствием в прошлом летнем сезоне на российском рынке Турции. В этом году клиенты предпочитают более бюджетные варианты размещения, чем в прошлом сезоне. Наиболее востребованы на сегодняшний день Пицунда и Новый Афон, хотя в целом бронирования есть по всем курортам Абхазии.

Хочется отметить, что практически все отельеры Абхазии уже давно работают по предоплате, поскольку спрос на Абхазию не уменьшается, а наоборот, а рынок достаточно ёмкий. У нас гарантированные блоки мест более чем в 70-ти объектах, в среднем стоимость размещения по сравнению с прошлым годом выросла от 5 до 10%.

В этом году в Абхазии открывается к сезону несколько новых отелей, хотелось бы отметить отель «Гранд Афон» 4*+ в Новом Афоне», - добавила эксперт.

Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», также говорит о хороших объемах по Абхазии: «У нас спрос на Абхазию сохранился на уровне прошлого года. Немного активнее идут продажи на майские праздники, и в целом интерес к Абхазии находится на высоком уровне».

/TOURBUS.RU