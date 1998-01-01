Новости Выяснилось, куда летят этой весной туристы-индивидуалы Сервис Kayak предоставил нашему порталу результаты последнего исследовани запросов на перелет за рубеж

Этой весной рубль продолжал укрепляться, и на этом фоне поисковые запросы на перелет за границу выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, и, похоже, европейские направления у россиян в фаворитах. Как показало исследование, предоставленное нам сервисом Kayak, сильнее всего у российских путешественников весной нынешнего года вырос спрос на перелеты в Грецию. Среди первых 15-ти городов рейтинга три оказались греческими. Число запросов на перелеты на Родос по сравнению с весной 2016 года выросло на 113%, в Афины — на 73%, в Ираклион — на 21%. Не отстает от Греции и Италия. Темпы роста спроса на нее не настолько высокие, однако в рейтинг попали сразу четыре итальянских города — Флоренция (+56%), Катания (+51%), Генуя (+37%) и Милан (+27%). В последнее время итальянское консульство стало выдавать россиянам итальянские визы на длительный срок (год и более), особенно в том случае, если у путешественников уже была хотя бы одна итальянская виза. Кроме того, россияне всегда интересовались итальянскими достопримечательностями, природными красотами, а также шопингом. При этом весна — идеальное время для поездки в эту южную страну: туристов здесь еще не так много, погода позволяет гулять весь день и наслаждаться отдыхом, а не изнывать от жары. Германия и Испания также оказались среди “фаворитов” россиян этой весной. Спрос на Кёльн и Гамбург вырос на 63% и 34% соответственно. В Испании путешественников из России больше интересуют Валенсия (+37%) и Малага (+28%). Испания не теряла популярности у российских туристов даже в кризисный период, а в нынешних финансовых условиях они тем более не упускают возможности отправиться на отдых на Пиренеи. Кроме того, весной, особенно в апреле-мае, в Испании уже достаточно жарко для того, чтобы совместить экскурсионный отдых с пляжным. Как отметила, комментируя результаты исследования, региональный директор KAYAK в России и Польше Вера Першина, «В современных, благоприятных для российского рубля условиях мы решили проверить, как изменится спрос туристов из России на европейские направления. То, что в целом он вырастет, было очевидно, однако интересно было проанализировать, какие направления окажутся более востребованными. Лидерство Греции, Италии и Испании нельзя назвать неожиданностью. Но темпы роста спроса на перелеты на тот же Родос — 113% — действительно внушают оптимизм»

Лидирующие направления из России в Европу весной 2017 года (по сравнению с весной 2016 года)

Направление Изменение числа запросов, % 1 Родос 113% 2 Афины 73% 3 Кельн 63% 4 Флоренция 56% 5 Лиссабон 54% 6 Катания 51% 7 Валенсия 37% 8 Генуя 37% 9 Гамбург 34% 10 Малага 28% 11 Милан 27% 12 Ираклион 21% 13 Рейкьявик 20% 14 Стокгольм 20% 15 Братислава 18%

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