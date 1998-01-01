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12 апреля
Выяснилось, куда летят этой весной туристы-индивидуалы

Сервис Kayak предоставил нашему порталу результаты последнего исследовани запросов на перелет за рубеж 


Этой весной рубль продолжал укрепляться, и на этом фоне поисковые запросы на перелет за границу выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, и, похоже, европейские направления у россиян в фаворитах.

Как показало исследование, предоставленное нам сервисом Kayak, сильнее всего у российских путешественников весной нынешнего года вырос спрос на перелеты в Грецию.  Среди первых 15-ти городов рейтинга три оказались греческими. Число запросов на перелеты на Родос по сравнению с весной 2016 года выросло на 113%, в Афины — на 73%, в Ираклион — на 21%.

 

Не отстает от Греции и Италия. Темпы роста спроса на нее не настолько высокие, однако в рейтинг попали сразу четыре итальянских города — Флоренция (+56%), Катания (+51%), Генуя (+37%) и Милан (+27%).

В последнее время итальянское консульство стало выдавать россиянам итальянские визы на длительный срок (год и более), особенно в том случае, если у путешественников уже была хотя бы одна итальянская виза. Кроме того, россияне всегда интересовались итальянскими достопримечательностями, природными красотами, а также шопингом. При этом весна — идеальное время для поездки в эту южную страну: туристов здесь еще не так много, погода позволяет гулять весь день и наслаждаться отдыхом, а не изнывать от жары.

 

Германия и Испания также оказались среди “фаворитов” россиян этой весной.  Спрос на Кёльн и Гамбург вырос на 63% и 34% соответственно. В Испании путешественников из России больше интересуют Валенсия (+37%) и Малага (+28%).

Испания не теряла популярности у российских туристов даже в кризисный период, а в нынешних финансовых условиях они тем более не упускают возможности отправиться на отдых на Пиренеи. Кроме того, весной, особенно в апреле-мае, в Испании уже достаточно жарко для того, чтобы совместить экскурсионный отдых с пляжным.

 

Как отметила, комментируя результаты исследования, региональный директор KAYAK в России и Польше Вера Першина, «В современных, благоприятных для российского рубля условиях мы решили проверить, как изменится спрос туристов из России на европейские направления. То, что в целом он вырастет, было очевидно, однако интересно было проанализировать, какие направления окажутся более востребованными. Лидерство Греции, Италии и Испании нельзя назвать неожиданностью. Но темпы роста спроса на перелеты на тот же Родос — 113% — действительно внушают оптимизм»


Лидирующие направления из России в Европу весной 2017 года (по сравнению с весной 2016 года)


 

Направление

Изменение числа запросов, %

1

Родос

113%

2

Афины

73%

3

Кельн

63%

4

Флоренция

56%

5

Лиссабон

54%

6

Катания

51%

7

Валенсия

37%

8

Генуя

37%

9

Гамбург

34%

10

Малага

28%

11

Милан

27%

12

Ираклион

21%

13

Рейкьявик

20%

14

Стокгольм

20%

15

Братислава

18%

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