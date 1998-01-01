Новости Совет Федерации хочет помочь туроператорам миллиардом рублей Эксперты обсуждают предложение сенаторов субсидировать групповые туристические авиаперевозки внутри страны

Совет Федерации предлагает рассмотреть возможность субсидирования групповых туристических авиаперевозок, - сообщает газета «Известия. Идея может быть зафиксирована в рекомендациях правительству РФ при подготовке бюджета на будущий год, рассказал изданию сенатор Игорь Фомин. В случае принятия предложения российские туроператоры смогут получать субсидии на компенсацию части затрат по перевозке туристов, как это делается в Турции. Как рассказал Игорь Фомин, Совет Федерации предлагает добавить в бюджет новую строку «Субсидии на перевозку организованных туристических групп». Ранее такой строки в бюджете России никогда не было. По словам сенатора, за счет этого предполагается создать новый механизм, стимулирующий внутренний туризм. Схема будет выглядеть следующим образом: российские туроператоры, которые организуют туры по России, смогут получить субсидии, которые позволят снизить расходы на оплату авиабилетов. По словам Игоря Фомина, комитет Совета Федерации по социальной политике порекомендует выделять на такое субсидирование минимум 1 млрд рублей в год. «Вопрос не в сумме, а в создании принципиально нового механизма, который позволит развивать внутренний туризм. Сейчас возникла ситуация, что отдыхать на наших курортах может быть дороже, чем в Турции. Это связано с тем, что там активно субсидируют авиаперевозки для туроператоров. Минимальный размер субсидий — $30 (примерно 2 тыс. рублей) на каждую поездку, то есть на 1 млн человек приходится минимум 2 млрд рублей субсидий. В таких условиях внутреннему туризму России крайне тяжело конкурировать с внешним рынком», — отметил Игорь Фомин. Член совета Общественной палаты РФ Елена Сутормина согласна, что России стоит перенять международную практику субсидирования туристических перевозок. И турецкое правительство, и Израиль доплачивают, чтобы больше туристов приезжало. Эти вложения окупаются, поскольку приезжает больше туристов и деньги остаются внутри страны. Возможно, сейчас из-за сложной экономической ситуации это не удастся реализовать в полной мере, но как задел на перспективу это в любом случае хорошо», — сказала она. По ее мнению, возможен механизм, при котором подобные субсидии будут действовать на наиболее востребованных направлениях. « Можно в направлении Сочи посмотреть. Там сейчас отели начинают работать по схеме «всё включено», и если организовать дешевые чартеры, это может создать большой поток туристов. Возможно, такие направления, как Дальний Восток, тоже стоит субсидировать. Многие хотели бы там побывать, но не могут из-за дорогих билетов. Таким образом можно было бы привлечь больше денег в местную экономику, — считает она. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заметил, что даже небольшое снижение тарифов поможет значительно увеличить турпотоки. Уменьшение ценового диапазона в турпакете хотя бы на 1,5 тыс. рублей поможет привлечь сотни тысяч новых туристов. В ряде стран подобная практика уже показала свою эффективность, и у нас бизнес давно за это выступает. Такие дотации могли бы стать серьезным подспорьем для развития внутреннего туризма», — сказал он. Комментируя нашему порталу эту новость, Валерий Китель, руководитель компании КРиСТ, засетил: «В настоящее время клиент очень чувствителен к стоимости турпродукта и нетрудно заметить, что у большинства наших потенциальных туристов просто нет достаточных для отдыха средств. Поэтому даже тысяча или две рублей (а на семью это может быть уже и заметно больше) играет существенную роль. Если в конечном итоге отдых с гарантированным качеством услуг в своей стране окажется несколько дешевле зарубежного, россиянин вполне может предпочесть поездку на курорт внутри России». В свою очередь, Игорь Мазулов, глава группы компаний «Петротур», отметил: «Поскольку по причине снижения курсов валют число желающих отправиться за рубеж (в т. ч. в экскурсионные туры) уже возросло, как минимум, на 20%, ситуация для развития внутреннего туризма складывается непростая. Очевидно, что запала патриотизма для движения вперед уже не хватает и надо прилагать какие-то существенные усилия. Одним из которых как раз и может стать та или иная программа стимулирования отдыха в родной стране. Если она будет крепко подкреплена материально, это будет дополнительным стимулом для участия в ней как со стороны бизнеса, так и туристов». /TOURBUS.RU

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