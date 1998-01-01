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Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отмене чартеров в Турцию/ Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может быть вновь отложено/ Авиакомпания United Airlines обвиняется в овербукинге

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отмене чартеров в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от развернутых комментариев сообщений о том, что Росавиация предупредила туристические компании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Эта тема правительства и Росавиации. Это не вопрос Кремля", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что в понедельник источник "Интерфакса" сообщил, что Росавиация оповестила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. По данным источника, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может быть вновь отложено

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может быть вновь отложено, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

"Обстановка с безопасностью в Египте, к сожалению, остается нестабильной. В этих условиях однозначно гарантировать неприкосновенность туристов из России вряд ли кто возьмется. В этой связи пока не приходится говорить о возобновлении авиасообщения между двумя странами", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в аэропорту Каира был возведен новый терминал, где учтены пожелания российской стороны в части авиабезопасности. "Однако часть требований российской стороны по вопросам безопасности до сих пор остается неурегулированными, но это является менее существенным препятствием, нежели тревога за судьбу российских туристов, которых в новый терминал нужно безопасно доставить либо, наоборот, перевезти из терминала в отель", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия произошла серия скоординированных террористических атак в христианских храмах. После терактов Каир ввел в стране чрезвычайное положение на три месяца.

Авиакомпания United Airlines обвиняется в овербукинге

Американская авиакомпания United Airlines во второй раз за последние две недели оказалась в центре громкого скандала после того, как сотрудники безопасности чикагского аэропорта насильно вытащили из самолета пассажира, отказавшегося уступить свой билет на рейс.

Как пишут СМИ, компания продала на рейс больше билетов, чем мест в самолете — практика, известная как овербукинг. Однако тем же рейсом должны были вылететь четыре сотрудника United, и компания попросила пассажиров уступить свои билеты в обмен на место на следующем рейсе и денежную компенсацию в размере $800. После того, как добровольцев не нашлось, United с помощью компьютера выбрала четверых произвольных пассажиров, которые были обязаны покинуть рейс.

Один из таких пассажиров (его имя не называется, но предположительно он врач и спешил к своим пациентам) отказался подчиниться, после чего три охранника выволокли его силой, разбив губу. Инцидент был заснят двумя попутчиками на камеры телефонов, после чего видео разошлись по соцсетям и взывали волну возмущений.

Глава United Оскар Муньос принес официальные извинения, однако аналитики отмечают, что его заявление — не более чем набор дежурных фраз. Администрация аэропорта О'Хара объявила, что проводит проверку случившегося, а запечатленный на видео охранник отстранен от работы на время расследования.

/TOURBUS.RU