Новости «Возрастной ценз» для автобусов, перевозящих детские экскурсионные группы, вводить не будут Туроператоры приветствуют решение Минтранса, фактически «спасающее» школьный туризм в нашей стране

Минтранс готовит изменения в постановление Правительства РФ, которые отменят запрет эксплуатации автобусов старше 10 лет для перевозки детей, сообщил сегодня "Интерфакс» со ссылкой на члена Совета Федерации, председателя экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике Игоря Фомина. "Я инициировал обсуждение организации и осуществления организованных перевозок групп детей автобусами на заседании Комитета СФ по социальной политике, так как считаю, что запрет эксплуатации автобусов старше 10 лет для перевозки детей крайне негативно сказался бы на отрасли детского туризма. Сегодня на заседании комитета представитель Минтранса заявил, что в настоящее время подготавливаются изменения в постановление правительства, которые отменят данный запрет", — рассказал г-н Фомин. Главным аспектом этого вопроса остается безопасность детей. Однако есть другие решения вопросов безопасности: системы техосмотра, лицензирование. Запретительная мера в данном случае избыточна, считает сенатор. "Особенно сильно она ударила бы по регионам: именно там основная часть автобусного парка попадает под запрет эксплуатации. Соответственно, компании, которые организуют детский отдых, либо вовсе прекратили бы работу, либо вынуждены были значительно увеличить стоимость перевозок. Отрасль сейчас недостаточно развита и устойчива для подобных мер", — подчеркнул он. Напомним, что требование к возрасту автобусов должно было вступить в силу с января 2017 года, но было отменено до 1 июля из-за вопросов, которые вызвало такое решение. Представители турбизнеса считают, что контролировать необходимо не возраст, а техническое состояние автобусов. По мнению наших экспертов, решение об отмене "возрастного ценза" для автобусов фактически спасает детский туризм. В противном случае под запрет попали бы не менее 70% всех имеющихся в России автобусов большой вместимости, которые заняты перевозкой детей в настоящее время. Анастасия Глебова, руководитель департамента внутреннего туризма компании «Ост-Вест», ранее сообщила нашему порталу, что «если говорить о сложностях в сегменте детских автобусных перевозок, то, наверное, самая главная из них – возраст автобусов. Известно, что в автобусных парках практически все автобусы старше 10 лет. Если этот закон вступит в силу, нам придется увеличивать стоимость перевозки, а это опять ляжет на плечи конечного потребителя». В свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор туроператора «КРиСТ», уверена, что «принятие постановления об ограничении срока эксплуатации автобусов, успешно прошедших техосмотр и работающих, во-первых, сильно ударило бы по экскурсионному туризму, так как существенно отразилось бы как на стоимости перевозок, так и на их количестве. Во вторых, такое решение дискредитирует всю систему диагностики транспортных средств: транспортное средство, эксплуатация которого разрешена, по сути эксплуатироваться не может». /TOURBUS.RU

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