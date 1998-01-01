Новости Развитие внутреннего и въездного туризма обсудили в Ростове-на-Дону Жаркие дискуссии и дебаты разгорелись в рамках Первого межрегионального туристического конгресса «Россия вдохновляет», который прошел в Ростове-на-Дону

Ведущие эксперты туристической отрасли России и донского региона обсудили актуальные вопросы развития внутреннего и въездного туризма в Ростовской области. Жаркие дискуссии и дебаты разгорелись в рамках Первого межрегионального туристического конгресса «Россия вдохновляет», который прошел в Ростове-на-Дону 31 марта и 1 апреля. «Гастрономический туризм», «автотуризм», «деловой туризм», «кинотуризм» – эти направления развития отрасли обсуждались в течение двух дней на всех без исключения дискуссионных площадках конгресса. Также обсуждались традиционные для донского региона темы казачества и этнического разнообразия исторического наследия, огромный туристский потенциал которого готовы демонстрировать музейные комплексы области. Главной, связующей темой конгресса стала тема развития событийного туризма в России и Ростовской области как инструмента развития территории. Эксперты отметили, что во многих регионах России уже появились локальные события, ставшие драйвером развития туристической инфраструктуры. Вокруг событийного ядра туроператоры формируют экскурсионные программы, отели – специальные предложения, задействуются службы переводчиков, транспортные компании и другие игроки отрасли. Инициатива начать работу по созданию единого событийного календаря Юга России стала еще одной из тем обсуждения на площадках Межрегионального туристического конгресса «Россия вдохновляет». Единый туристический календарь Юга может стать инструментом для налаживания межрегионального турпотока и объединит все интересные с точки зрения туристской привлекательности события Южного федерального округа. «Ростовчанам нужно взять инициативу в свои руки и объединить весь туристический юг России. Календарь должен содержать яркие события, которыми можно гордиться и выходить с ними на федеральный, международный уровень. Мы должны транслировать всему сообществу, в том числе и мировому, что пора путешествовать по России, потому что Россия вдохновляет», - заявил председатель правления ФРОС «Region PR», лауреат Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и Национальной премии «Медиа-Менеджер России» Геннадий Шаталов. «Ростов-на-Дону предоставляет большие возможности для организаторов конгрессных и деловых мероприятий. Обоснованные цены, разнообразные объекты размещения и широкие возможности для досуга дают реальный шанс для борьбы за бизнес-туриста. Регион может предложить интересные варианты для MICE-операторов, как собственно площадки для проведения мероприятий, так и интереснейшую культурно-познавательную программу, большие возможности даст запуск нового аэропорта», –отметила Наталья Евневич, директор компании «КонкордБизнесСервис», ведущего организатора конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом. В диалоге с коллегами из Ростовской области приняли участие ведущие эксперты в области туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ханты-Мансийска, Казани и других городов России, а также делегация Королевства Испании. Отличительной особенностью конгресса стало обсуждение трендов и продуктов. На практическом семинаре «Государственно-частное партнерство – драйвер развития туризма в регионах» обсуждалось взаимодействие бизнеса и власти при реализации инфраструктурных проектов. Успешный опыт ГЧП обсуждался на примере строительства и реконструкции набережных в Ростове-на-Дону и ст. Романовской, строительство аэропорта «Платов», продвижение России и регионов на международных выставочных площадках. Эксперты отметили, что ГЧП не всегда подразумевает дорогостоящие проекты, его участниками могут стать и субъекты малого бизнеса. В рамках конгресса состоялась презентация Всероссийского конкурса фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!». Эксперты подчеркнули важную роль кино и видеорекламы в развитии туристической привлекательности России и регионов. «Многие иностранцы не знают, что такое Россия, ее образ скрыт за множеством стереотипов. Путешествие – это, прежде всего мечта, эмоции, и нужно заразить этими эмоциями людей, чтобы они захотели сюда приехать. Нужно создать образ России, Ростова, который бы пробуждал определенные эмоции и ассоциации», - рассказала гость конгресса, председатель комиссии по кино Королевства Испании, сопредседатель Европейской комиссии по кино Эльза Мартинез. Эксперты сошлись во мнении о необходимости создания межрегиональных площадок, где будут отрабатываться технологии по созданию видеоконтента, проходить обучающие семинары по формированию бренда турпродукта, разрабатываться коммуникационные проекты. Ростов-на-Дону должен стать одной из таких площадок, отметили эксперты. «Спасибо организаторам, два дня работы конгресса прошли эффективно. И здорово, что все это время представители региональной власти, всего туристического сообщества были с нами. Очень важно закладывать коммуникации, разговаривать, чтобы приезжали люди с другим опытом, из других регионов», - поделился впечатлениями эксперт конгресса, президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), главный редактор интернет-издания по туризму, отдыху и путешествиям «Живая карта России» Олег Алексеев. Организаторами I Межрегионального туристического конгресса «Россия вдохновляет», прошедшего в рамках XX Международного фестиваля «Мир без границ», выступили Фонд развития общественных связей «Region PR» (проводит премии Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур» и др.) и Южный региональный производственно-продюсерский центр (Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS), при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области. /TOURBUS.RU

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