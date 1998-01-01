Новости Cервис Airbnb закрыл свой российский офис По мнению экспертов, это может быть связано с ужесточением российского законодательства

Международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал свое подразделение в России, - сообщает сегодня «Коммерсант». Ранее, в конце марта, по информации издания, корпорация Airbnb ликвидировала свою российскую дочернюю компанию ООО "Эйрбиэнби Раша». Представитель Airbnb Екатерина Кукуреко подтвердила информацию о ликвидации юридического лица. "Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО",— сообщила г-жа Кукуреко. Несмотря на это, компания не сокращала персонал и в 2017 году наняла еще нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России, утверждает она. Всего российским рынком в команде занимаются шесть человек, позиции распределены между Москвой, Берлином и Дублином, говорят в Airbnb. Напомним, что сервис Airbnb запущен в 2008 году и сейчас предлагает пользователям жилье в 65 тыс. городов 191 страны мира. Компания получила около $3,4 млрд инвестиций, в том числе от фонда DST Global Юрия Мильнера. Airbnb взимает с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, а с арендатора — от 6% до 12%. ООО "Эйрбиэнби Раша" было зарегистрировано в феврале 2012 года. По данным SimilarWeb, посещаемость сайта airbnb.ru в марте 2017 года составила 3,85 млн пользователей. Повлиять на решение компании ликвидировать российскую "дочку" могло местное законодательство, предполагают опрошенные изданием участники интернет-рынка. Например, Airbnb могла ликвидировать юридическое лицо, чтобы власти не запрашивали у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир, предполагает источник в интернет-отрасли. "Возможно, компания решила таким образом избежать выполнения требований ФЗ-54 об онлайн-кассах", — добавляет собеседник на рынке онлайн-трэвел. Согласно этому закону, предприниматели, занятые в розничном бизнесе, должны с 1 июля 2017 года модернизировать кассовые аппараты или приобрести новые. Главные требования к кассовой технике — подключение к интернету и наличие фискальных накопителей, которые будут передавать информацию обо всех расчетах в налоговые органы. Один из собеседников также напоминает, что с 1 сентября 2015 года в России действует закон, обязывающий даже иностранные компании хранить информацию о персональных данных россиян на серверах на территории России. Интернет-ресурсы, не соблюдающие требование, включают в реестр нарушителей и блокируют по представлению Роскомнадзора — в 2016 году это случилось с социальной сетью Linkedin. Норма о хранении и обработке персональных данных сама по себе не требует наличия российской "дочки" или представительства у иностранной компании, говорит партнер юридической компании Conner & Company Алексей Кокорин. "Airbnb, к примеру, может нанять российскую компанию, которая будет заниматься обслуживанием серверов с персональными данными российских пользователей. Поэтому я не думаю, что закрытие российской компании Airbnb может как-то отразиться на исполнении законодательства о персональных данных. Тут все вполне законно",— полагает он. По мнению юриста, закрытие может быть связано с организационными причинами: содержание российского юридического лица связано с дополнительными административными расходами, арендой и зарплатами. /TOURBUS.RU

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