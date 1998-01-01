Новости Туристический Петербург сделает акцент на события Эксперты рассказали о планах по активному развитию в Северной столице новых программ событийного туризма

Одним из направлений развития питерского туризма в период до 2020 года станет его продвижение как центра больших и интересных гостям событий. Как заявил председатель профильного комитета Смольного Андрей Мушкарев, «все знаковые мероприятия, которые состоятся в ближайшем будущем в городе, мы должны рассматривать как повод для привлечения в него гостей как из других регионов России, так и из-за рубежа». В свою очередь, генеральный директор «Конгрессно-выставочного бюро» Ольга Мугатина подчеркнула: в ближайшие три года Северная столица примет не менее пятидесяти крупных деловых отраслевых мероприятий, а количество иных ярких событий будет исчисляться десятками. В числе первых она назвала намеченные к проведению уже в 2017-м Ассамблею Межпарламентского союза, международные авиатопливный форум и конгресс подводников, в следующем году Петербург примет участников съезда Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), а в 2019 году в нашем городе планируется проведение генеральной ассамблеи Всемирной торговой организации (ВТО). Однако наиболее перспективным в деле привлечения гостей самого разного рода Ольга Мугатина назвала событийный туризм. «Это наиболее быстро растущий сегмент, на который приходится до 30% от общего числа международных туристов, – заметила она. – В Петербурге уже проводится целый ряд событийных мероприятий, которые могут быть стимулом для посещения города как россиянами, так и иностранцами». К примеру, праздник выпускников «Алые паруса» в соревновании среди 275 проектов из 22 стран мира в рамках конкурса Best European Event Award 2016 опередил соперников сразу в двух номинациях, заслуженно получив «Золотого слона» как лучшее культурное событие Европы и войдя в тройку призеров в другой. Однако и такие питерские события, как «Фестиваль света», «Музыка на Неве», «Пасхальный фестиваль» или «Речной карнавал», тоже набирают обороты, постепенно становясь все популярнее. В частности, очередной «Фестиваль света» намерены провести 22 апреля на территории стадиона «Зенит-Арена»: по предварительным оценкам, увидеть уникальное световое шоу смогут до 200 тыс. человек. А второй Ресторанный фестиваль, который продлится в Питере весь апрель, обещает стать не только интересным, но и по-настоящему вкусным. Как предполагают специалисты, крупные деловые, спортивные и событийные мероприятия ближайших лет позволят городу побить рекорд по числу гостей прошлого года. Что касается последствий теракта для сферы туризма, в Петербурге не склонны их преувеличивать. «Такие события, безусловно, всегда отрицательно влияют на сферу туризма, - считает заместитель директора СЗРО РСТ Павел Румянцев. - Возможны даже аннуляции уже оплаченных туров. Однако ход сезона во многом будет зависеть от действий властей». При этом представители принимающих компаний констатируют, что наряду с наличием звонков от взволнованных партнеров количество реальных отказов от поездок в Петербург можно на пальцах пересчитать. В компаниях «Мир», «Невские сезоны» и других уверены, что основная масса гостей, забронировавших поездки в город на Неве на «высокий» сезон, в Петербург приедет. «При этом результат сезона будет зависеть от самых разных факторов, - отмечают в компаниях. - А если снижение числа гостей и произойдет, то скорее за счет иностранцев: россияне от своих планов на отдых отказываются гораздо реже». / TOURBUS.RU

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