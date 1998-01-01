Новости Чартеры в Турцию могут опять запретить? Эксперты обсуждают причины и последствия неожиданного «информационного письма» Росавиации, полученного рядом отечественных авиакомпаний

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике, возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», - такой текст за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима был вчера во второй половине дня получен, по информации СМИ, целым рядом российских авиакомпаний. Туроператоры, которые сотрудничают с авиаперевозчиками, также подтвердили получение подобных писему. Возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплатившие туры, заявила "Интерфаксу" , комментируя эту неожиданную новость, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в понедельник. "Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным — и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований — Турция сейчас явный лидер по продаже туров", — заявила И.Тюрина. Она пояснила, что в акции раннего бронирования на этом направлении показали рост спроса в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Все туры уже оплачены, и остановка чартеров создаст крайне сложную ситуацию. "Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году – тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров — это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены", — сообщила Иритна Тюрина. Между тем в АТОР заявляют, что рекомендацию Росавиации относительно чартеров в Турцию следует считать предупреждением, а не запретом и руководством к действию. "Ведущие туроператоры на турецком направлении говорят, что СМИ распространяют текст рабочего документа, который официально нигде не опубликован, не является руководством к действию или директивой. Эксперты отрасли отмечают, что это не запрет, а предупреждение, просьба учитывать возможность появления фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять или не повлиять на перевозку", — сообщили в ассоциации. С такой оценкой соглашаются и представители авиаперевозчиков, опрошенные АТОР. Они отмечают, что информационное письмо вполне объяснимо желанием регулятора предупредить авиакомпании о возможных опасениях относительно внутриполитической нестабильности в Турции. "В Турции 16 апреля пройдут парламентские выборы, исход которых непредсказуем. Принимая во внимание попытку переворота в июле прошлого года, нельзя исключать, что недовольные исходом выборов противники или уже сторонники Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения", — напомнили в АТОР. Как заявили АТОРур в одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку в том числе и на турецком направлении: "Как летали, так и летаем". Между тем опрошенные вчера нашим порталом туроператоры говорили о заметном успехи акций раннего бронирования летнего отдыха в Турции. Так, Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», рассказал нам, что «акция раннего бронирования завершилась 1 апреля, но есть все основания полагать, что она будет продлена, поскольку объемы не заполнены. В этом году европейский рынок не активно едет в Турции, туристы из Казахстана также не активны, поскольку курс тенге «рухнул», украинские туристы тоже испытывают трудности, потому большого потока оттуда ожидать не стоит. Вся надежда на российских туристов. Но при этом политические события не показывают положительных тенденций и достигнуть высоких показателей будет непросто. Думаю, что скидки будут предоставлять не только отельеры, но и турецкие туроператоры, которые поставили на Турцию большой объем перевозки». «Общее снижение цен в Турции уже составило составило порядка 30%, - отметила, в свою очередь, Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. - Турецкие отельеры предлагают лучшие цены, оперативно формируют специальные предложения с учетом загрузки отелей. Привлекательные цены обуславливают небывалый спрос на направление. По сравнению с 2015 годом он увеличился более чем в три раза. Наша полетная программа была выставлена на неделю раньше, чем обычно и стартовала 23 марта , загрузка всех рейсов из Москвы составляет 100% и это при том, что активный сезон в Турции начинается только в мае». / TOURBUS.RU



Теги: Турция, Анталья, Летний сезон-2017, Запреты на полеты, Туроператоры, Выездной туризм, Морской отдых Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка