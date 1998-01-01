Новости

Горячие новости

Один турист погиб и 20 пострадали в результате падения воздушного шара в Турции/ Ростуризм просит туроператоров предупреждать туристов, отдыхающих в горах Канады/ На курорте «Роза Хутор» детям до 14 лет бесплатно раздадут шлемы

Один турист погиб и 20 пострадали в результате падения воздушного шара в Турции

В Турции из-за столкновения с высоковольтной линией электропередачи упал воздушный шар с иностранными туристами, один человек погиб, 20 пострадали, сообщает британская газета Daily mail.

Инцидент произошел в провинции Каппадокия, примерно в 300 км от столицы страны Анкары. В воздух поднимались параллельно несколько шаров, но один из них разбился из-за столкновения с ЛЭП. О национальности туристов пока не сообщается. Все пострадавшие отправлены в местный госпиталь.

Каппадокия привлекает туристов удивительными пейзажами. Тысячи туристов ежегодно поднимаются на воздушных шарах, чтобы увидеть с высоты причудливой формы скалы вулканического происхождения, города и церкви, выдолбленные в толще скальных пород. Всего провинцию посещают порядка 2,5 млн турецких и иностранных туристов в год.

Но это развлечение, как напоминает издание, небезопасно. Нынешняя трагедия – уже третья в текущем году. В феврале из-за жесткой посадки шара погиб турист из Дании. В марте, когда сразу три шара вынуждены были быстро сесть из-за сильного ветра, пострадали 49 туристов из Европы, Китая и Кореи, 9 из них получили переломы костей.

Россияне не пострадали во время схода лавины в Канаде

Российские туристы не пострадали во время схода лавины в Канаде в минувшее воскресенье, сообщается на сайте Ростуризма.

"В Ситуационно-кризисном центре МИД России сообщают, что информации о россиянах среди жертв и пострадавших не поступало. По сообщениям СМИ, все погибшие являются гражданами Южной Кореи. Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации", — говорится в сообщении.

Ростуризм просит туроператоров, реализующих горнолыжный отдых в Канаде, оперативно информировать туристов о возможных опасностях, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями на курортах.

"Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся на горнолыжных курортах Канады, сохранять необходимые меры предосторожности, не выходить в горы в лавиноопасный период, при походах в горы соблюдать утвержденные маршрут и график движения, а горнолыжникам кататься только на оборудованных трассах", — сообщает ведомство.

Пять человек стали жертвами схода лавины в канадской западной провинции Британская Колумбия недалеко от деревни Лайонс-Бей в минувшее воскресенье. Лайонс-Бэй находится примерно в 30 км к северо-западу от Ванкувера – крупнейшего города Британской Колумбии.

На курорте «Роза Хутор» детям до 14 лет бесплатно раздадут шлемы

Специальная акция, направленная на повышение культуры аккуратного катания и снижение детского травматизма, стартовала на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

В рамках акции курорт бесплатно обеспечит шлемами любителей горных лыж и сноуборда младше 14 лет.

Получить шлем можно возле подъемника «Олимпия» на площади Мзымта, в здании с вывеской «Прокат». При этом не имеет значения, катается ли ребенок на собственном оборудовании или на прокатном.

Планируется, что инициатива комплекса по бесплатному предоставлению шлемов юным горнолыжникам станет ежегодной.

/TOURBUS.RU



