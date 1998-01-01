Новости Объединенный визовый центр Греции открылся в Москве Наши эксперты комментируют последствия объединения двух столичных визовых центров Греции и комментируют спрос на направлении в преддверии летнего сезона

В минувшую пятницу в Москве состоялась церемония открытия нового большого визового центра Греции рядом со станцией метро «Тульская», который будет принимать и индивидуальных туристов, и туроператоров. При этом закрылись работавшие прежде центры на Никитском бульваре и Волхонке, - сообщает РСТ. В церемонии приняли участие посол Греции в России Андреас Фриганас, генеральный консул Элени Вакали и операционный директор по СНГ и Восточной Европе компании VFS Global Прабудда Сен. Г-н Фриганас в своем выступлении подчеркнул, что задача консульства Греции – обслуживать россиян как можно быстрее: «Наша цель – выдавать визы минимум за 24 часа, а максимум – за 48. Если турист был в Греции ранее, мы выдаем визы на год, два и более. Новый центр очень хорошо оснащен технически, это позволит оформлять визы тем, кто сюда обращается, в самое короткое время». Он также отметил, что постоянный рост числа запросов на визы свидетельствует о высоком интересе россиян к поездкам в Грецию. Напомним, что у Греции сейчас 35 визовых центров в городах России – больше, чем у других стран Шенгенского соглашения. В прошлом году, по данным греческой статистики, турпоток из России вырос более чем на 50%, до 850 тыс. человек. Как отметил в беседе с нами Артем Спихин, руководитель визового отдела компании «Русский Экспресс», «года 2-3 назад уже существовал единый визовый центр Греции, который обсуживал и индивидуальных туристов, и туроператоров. Никаких сложностей мы не испытывали, сейчас тоже глобально никаких изменений не произойдет. Но пока рано давать комментарии, пока объемов не так много, ближе к концу апреля картина станет ясной. Что касается выдачи виз, то они выдаются хорошо, неплохо выдают визы сроком и на три года. Спрос на Грецию в этом году сохранятся высоким». Мария Лещева, директор по маркетингу TBS Group, напротив, отметила, что в ее компании «Греция заметно уступает Турции в темпах раннего бронирования. По нашим прогнозам, объем бронирований по этому направлению может оказаться минимум на 15-20% ниже, чем в прошлом году. Но, видимо, греческие отельеры понимают риск сокращения турпотока из России и делают выгодные предложения российским туроператорам - даже после окончания акции по раннему бронированию можно забронировать туры в хорошие греческие отели по крайне привлекательным ценам». «Объединенный визовый центр открылся и начал принимать документы еще 17 марта. В настоящий момент трудностей, связанных с изменениями в работе визового центра Греции, мы не отмечаем. Оформляются визы стабильно в срок. Оценивать перспективы этих изменений пока преждевременно, поскольку большое влияние на оформление виз оказывает работа консульства», - рассказали нам в пресс-службе Anex Tour. «Что касается сезона, мы ожидаем успешный сезон для греческого направления. С этого года на островах Крит и Родос открылись принимающие компании под брендом ANEX Tour, что позволило нам значительно улучшить турпродукт», - добавили в компании. Наконец, Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия», в беседе с нами отметила, что в ее компании «положительно оценивают такое решение, особенно в преддверии нового сезона. Сейчас визы выдаются в рамках указанных дат, никаких нареканий у нас нет. Если говорить по сезону, то пока сложно предвидеть работу визового центра в высокий сезон. Спрос на направлении хороший, демонстрирует небольшой, но рост. В целом по рынку тоже рост, поэтому пока предвидеть, как будет справляться с визами центр, сложно». /TOURBUS.RU

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