Новости «Князь Владимир» восстановит легендарный черноморский круизный маршрут Эксперты комментируют начало регулярного круизного сообщения по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь

Как сообщили нашему порталу в компании «Инфофлот», в конце минувшей недели было объявлено о старте предварительного бронирования морских круизов сезона-2017 по Черному морю на теплоходе "Князь Владимир". Ознакомиться с графиками круизов, ценами и наличием мест с возможностью онлайн-бронирования можно в интернет-магазине круизов "Инфофлот", который является генеральным агентом программы круизов. Как рассказали в компании, с 11 июня 2017 года начинается регулярное круизное сообщение по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Данные круизы будут приемником легендарного круизного маршрута, известного также под названием "Крымско-Кавказская линия". Круизный теплоход "Князь Владимир" будет выполнять 7- и 8-дневные круизы с возможностью совершения круговых путешествий из любого города на маршруте. Маршрут круизов составлен таким образом, что для совершения путешествия нет необходимости в загранпаспорте или визах. Туроператором данных круизов является ООО "Черноморские круизы". Обслуживание на борту полностью русскоязычное, все денежные расчеты будут производиться в российских рублях. В период раннего бронирования (до 01.06.2017) на основную часть рейсов (с 25.06.2017 по 27.08.2017) действует дополнительная сезонная скидка 5%. Как отмечает РСТ, этот проект реализуется в рамках поручения Владимира Путина Минтрансу от 15 сентября 2016 года. Президент предложил тогда проработать вопрос возрождения круизов в Черном море, отметив, что ими мог бы заняться частный бизнес. Однако с тех пор информации о проекте было крайне мало. Назывались разные сроки начала программы – от конца апреля до конца мая, предполагалось также, что круиз будет включать в себя и Стамбул. Как пояснил Андрей Михайловский, директор по продажам и маркетингу компании «Инфофлот», которого цитирует РСТ, «Стамбул предполагает загранпаспорт, что уже ограничивает спрос. Кроме того, заход в этот город усложняет маршрут круиза. Сейчас все города четко расписаны по времени, а если включить Стамбул, придется сократить пребывание в Севастополе. Возможно, несколько круизов с заходом в столицу Турции все-таки состоятся, но это будут разовые программы». По словам г-на Михайловского, навигация продлится с мая по октябрь, стоимость круиза – от 25 тыс. рублей при размещении во внутренней каюте и с учетом высокого/низкого сезона. В частности, июнь – первый месяц программы, и продаваться он будет по «весенним» ценам. По информации РСТ, «Росморпорт» приобрел для черноморского круизного проекта судно Royal Iris, построенное во Франции в 1972 году. С декабря 2004 года его владельцем была израильская транспортная корпорация Mano Maritime, занимающаяся прежде всего грузоперевозками, но также и круизами. С 2005 по 2014 годы лайнер Royal Iris работал в основном в средиземноморском регионе, совершая рейсы из Израиля в Италию, Испанию, Кипр, Грецию, Хорватию и Францию. Судно рассчитано на 940 пассажиров, на нем 337 кают. Соответственно, с июня по октябрь оно сможет принять более 15 тыс. человек. На лайнере имеются четыре бассейна, два ресторана с питанием по системе «шведский стол», кинотеатр, бары, дискотека, концертная площадка, спа-зона, большой магазин Duty Free. Как сообщается на сайте «Росморпорта», теплоход, получивший имя «Князь Владимир», сейчас проходит ремонт в объеме очередного освидетельствования на верфи Kusey Star в турецком городе Тузла. Завершаются работы по обновлению кают, пассажирских зон, общественных пространств и приводится в соответствие с требованиями российских стандартов радионавигационное оснащение. Екатерина Илюшина, коммерческий директор компании «Круизный Дом «МК», в беседе с нашим порталом выразила уверенность в том, что «круизы по Черному морю будут востребованы прежде всего «невыездными» туристами, которые ищут варианты отдыха в России. Несколько лет назад лайнеры уже ходили по этому маршруту, и он пользовался популярностью, думаю, что и сейчас продажи будут успешными. Интерес туристов однозначно есть. Такие круизы положат начало развитию внутреннего туризма в сегменте круизного отдыха. Мы надеемся, что в ближайшее время на линии будут появляться новые лайнеры и туристы будут получать еще более высокий уровень сервиса. В любом случае мы будем продавать эти круизы и рассчитываем на хорошие показатели». /TOURBUS.RU

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