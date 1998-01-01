Новости В Египте введено чрезвычайное положение Наши эксперты обсуждают, скажутся ли на сроках восстановления авиасообщения воскресные теракты в христианских храмах Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек, сообщила телерадиокомпания "Би-би-си". Президент Египта также объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом. Ранее сообщалось, что 27 паломников, пришедших в церковь Св. Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Св. Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви. Ответственность за нападения, как сообщается, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, включая Россию. "МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном сегодня на сайте ведомства. Организованных российских туристов в местах терактов в египетских городах Танта и Александрия не было, сообщила между тем «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Россияне там есть, в том числе туристы, но самостоятельные. Несмотря на то, что направление закрыто, ни для кого не секрет, россияне все равно туда едут — летят через Стамбул или через Минск. Но организованных точно нет, потому что операторы туры в Египет не продают", — сказала Ирина Тюрина. Она подчеркнула, что город Танта, где произошел теракт, на туристической карте Египта не значится. "Так что маловероятно, что там есть наши туристы", — отметила она. "Россияне летят в основном на морские курорты, Александрия шла больше как экскурсионное направление, организованных туристов там нет", — добавила г-жа Тюрина. Комментируя нам возможные последствия последних терактов на возобновлении авиасообщения с Египтом, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», заявил нам, что «произошедшие теракты, конечно, могут негативно отразиться на направлении, но при этом не стоит забывать, что у российского правительства свои критерии оценки безопасности. Поэтому в глобальном смысле воскресные теракты никак не повлияют на желание нашего правительства открывать Египет. Это вообще параллельные вещи, ведь Египет закрыли не по причине ситуации в стране, а по причине небезопасности аэропортов. Случившееся находится в ведении МИД, который после таких происшествий обычно выдает рекомендации о нежелательности посещения страны». Солидарна с коллегой и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». Эксперт уверена, что «авиационная безопасность и безопасность в стране между собой связаны достаточно косвенно. Сейчас теракты случаются по всему миру, и от этого никто не застрахован, никто не закрывает страны после терактов. Если будут соблюдены все меры безопасности в аэропортах, то Египет откроют, несмотря не теракты, которые произошли к тому же не в курортных зонах». Отметим также, что, как сообщает сегодня АТОР, в Туристическом управлении Египта (Egyptian Tourist Authority, ETA) разработали два плана развития ситуации в туристической отрасли страны в этом году. В рамках первого, «пессимистического», нынешнее статус-кво сохраняется: Россия не возобновляет авиасообщение с Египтом, а Великобритания по-прежнему сохраняет запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх. В этом случае, отмечают в ETA, Египет будет стремиться достичь, по крайней мере, цифры семь миллионов туристов в 2017 году. В случае «оптимистического» сценария, когда обе вышеназванные страны возобновят полеты в Египет, в ETA ожидают двукратный рост турпотока в Египет, благодаря чему страна сможет, как рассчитывают специалисты организации, принять 10,5 млн туристов. Причем в ETA рассчитывают, что улучшение будет связано не только с ростом количества туристов, но и с увеличением средней суммы расходов иностранцев. В прошлом году эти траты снизились до $50 в день, в этом году, по прогнозам, они составят уже не менее $70 в день. /TOURBUS.RU

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