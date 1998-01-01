Новости Workshop «Турбизнес» покорил просторы Урала и Сибири На минувшей неделе w orkshop «Турбизнес» успешно прошел сразу в восьми сибирских и уральских мегаполисах, а на этой неделе продолжился в Поволжье

Успешно продолжается серия традиционных весенних workshop «Турбизнес». В этом году она стала рекордной по географии - в марте и апреле встречи профессионалов туризма проходят в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении. С 3 по 7 апреля участники workshop «Турбизнес» отправились сразу в два параллельных роудшоу - на Урал и в Сибирь. Они побывали в восьми городах - Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Иркутске, Красноярске и Новосибирске. В общей сложности деловые мероприятия посетило свыше 500 профессионалов региональной туриндустрии. В рамках роудшоу прошли почти четыре десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов традиционно вызвали презентации туристических возможностей от офисов по туризму Доминиканы и Мальты, а также «Летний сезон в Петербурге» от компании «Мир», «Прием в Москве: для взрослых и детей» от «Интерса», «Лечение и отдых в санаториях России» компании "Профкурорт", программы «Европа, Скандинавия и Прибалтика» от компании «Туртранс-вояж», представление новинок сезона от «Тари Тур»», круизы на морских паромах в Скандинавию от компании Tallink Silya Line и другие. Как отметила один из участников workshop, ведущий специалист отдела внутреннего туризма компании «Профкурорт» Ирина Романенко, ведущий специалист отдела внутреннего туризма компании «Профкурорт», «в последнее время региональным турагентствам все сложнее выбираться на крупные туристические выставки в столицу, и формат региональных workshop становится все более популярным. В ходе таких workshop у представителей турагентств есть отличная возможность узнать о предложениях крупных туроператоров, новых направлениях, провести деловые встречи, обсудить вопросы при личном знакомстве. Огромное значение в ходе таких мероприятий имеют мастер-классы и презентации туроператоров, во время проведения которых агенты знакомятся с направлением, с новинками и хитами сезона и узнают много полезной информации. Поэтому значение региональных workshop для нас сложно переоценить. Прошедшая «Уральская цепочка» workshop «Турбизнес» принесла нам яркие впечатления, интересные встречи и знакомства. Особенно хочется отметить активное общение с турагентствами в Перми. Интерес к направлениям «Профкурорта» был очень велик, заинтересованность агентств, их профессиональные вопросы нас очень порадовали». В свою очередь, Елена Рящикова, директор челябинской компании «Галактика путешествий», заметила: «Мы посещаем мероприятия «Турбизнес» в нашем городе на протяжении последних десяти лет и отмечаем их отличную организацию, слаженную работу всей команды отдела workshop «Турбизнес». Нравятся различные формы привлечения посетителей, разнообразный формат деловых мероприятий. Хорошо, что к нам постоянно приезжают и новые, ранее неизвестные нам компании. При этом жаль, что в последнее время стало меньше крупных туроператоров. Особенно мне нравится идея проведения бизнес-завтраков, где можно легко наладить неформальное общение с туроператором. Также очень интересны и полезны проводимые в ходе wоrkshop мастер-классы, в частности в этот раз я получила много нужной информации, посетив мастер-классы компаний «Тари Тур» и Tallink Silya Line». Напомним, что уже в понедельник, 10 апреля, весенняя сессия workshop «Турбизнес» продолжится в городах Поволжья и Пензе, а 17 апреля - в Москве. 10-14 апреля: Набережные Челны – Тольятти – Ульяновск – Пенза – Саратов 10 апреля Набережные Челны, отель «Опен Сити», пр. Сююмбике, д. 2 11 апреля Тольятти, гостиница «АМАКС Юбилейная», ул. Юбилейная, д. 6 12 апреля Ульяновск, отель Hilton Garden Inn Ulyanovsk, ул. Гончарова, 25 13 апреля Пенза, отель Heliopark Residence, ул. Кирова/ М. Горького, д. 49/22 14 апреля Саратов, отель «Богемия на Вавилова», ул. Железнодорожная, 72 (вход с ул. Вавилова) 17 апреля: Москва Гостиница «Измайлово Гамма и Дельта», Измайловское шоссе д. 71, корпус 4 г-д Деловая программа этих профессиональных встреч обещает быть чрезвычайно насыщенной - в рамках workshop пройдут мастер-классы: - «Горы развлечений»: готовая программа летнего отдыха на курорте «Роза Хутор» - «Профкурорт»: Лечение и отдых в санаториях России - Министерство туризма Доминиканской Республики: Доминикана на любой вкус - Слетать.ру: как создать эффективное турагентство - «Мультитур»: Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна - Отдых и лечение в ОК «Дагомыс» в Сочи - 15 лет вместе с «ВЕДИ Тургрупп» И МНОГОЕ ДРУГОЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!



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